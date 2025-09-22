دیدار عراقچی با همتایان خود در سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان خود دیدار و گفتگو کرد.

عراقچی در دیدارهای خود با محی الدین احمد سالم، وزیر خارجه سودان، سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان و رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان به بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان پرداخت.

گفتگو و رایزنی با وزیر امور خارجه سودان

در این دیدار، در خصوص روابط دوجانبه ایران-سودان و اهمیت گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور از جمله در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، علمی-فناوری، کشاورزی و معدن تبادل نظر شد.

در این دیدار همچنین راجع به اهمیت اتحاد و همکاری بیشتر کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدها و چالش‌های مشترک به‌ویژه مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی گفتگو شد.

وزیر امور خارجه سودان با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی سودان، بر عزم کشورش برای مقابله با ناامنی و مداخله خارجی در امور داخلی این کشور تا حصول صلح و ثبات کامل تاکید کرد.

گفتگو و رایزنی با وزیر امور خارجه عمان

در این دیدار، طرفین در خصوص روابط دوجانبه ایران-عمان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بین‌المللی گفتگو کردند.

دو وزیر همچنین راجع به موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان اهمیت مسئولیت‌پذیری طرف‌های اروپایی و ارج‌گذاری نسبت به رویکرد مسئولانه ایران در خصوص موضوع هسته‌ای را یادآور شد و با اشاره به ضرورت تعهد طرف‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نسبت به تبعات هرگونه سو محاسبه در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.