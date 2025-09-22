  1. سیاست
دیدار عراقچی با همتایان خود در سازمان ملل متحد

سیسد عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان خود دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان خود دیدار و گفتگو کرد.

عراقچی در دیدارهای خود با محی الدین احمد سالم، وزیر خارجه سودان، سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان و رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان به بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان پرداخت.

گفتگو و رایزنی با وزیر امور خارجه سودان

در این دیدار، در خصوص روابط دوجانبه ایران-سودان و اهمیت گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور از جمله در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، علمی-فناوری، کشاورزی و معدن تبادل نظر شد.

در این دیدار همچنین راجع به اهمیت اتحاد و همکاری بیشتر کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدها و چالش‌های مشترک به‌ویژه مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی گفتگو شد.

وزیر امور خارجه سودان با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی سودان، بر عزم کشورش برای مقابله با ناامنی و مداخله خارجی در امور داخلی این کشور تا حصول صلح و ثبات کامل تاکید کرد.

گفتگو و رایزنی با وزیر امور خارجه عمان

در این دیدار، طرفین در خصوص روابط دوجانبه ایران-عمان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بین‌المللی گفتگو کردند.

دو وزیر همچنین راجع به موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان اهمیت مسئولیت‌پذیری طرف‌های اروپایی و ارج‌گذاری نسبت به رویکرد مسئولانه ایران در خصوص موضوع هسته‌ای را یادآور شد و با اشاره به ضرورت تعهد طرف‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نسبت به تبعات هرگونه سو محاسبه در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.

