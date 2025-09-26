«عمر مختار» به ناوگان «صمود» ملحق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کشتی لیبیایی «عمر المختار» به کشتی‌های ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) برای شکستن محاصره غزه پیوست.

دفتر رسانه‌ای کشتی عمر المختار اعلام کرد: کشتی عمر المختار به بقیه کشتی‌های ناوگان صمود پیوست و مرحله مشترک سفر به غزه را آغاز کرد. این نقطه عطفی اساسی در سفر این ناوگان است که شامل کشتی‌هایی از چندین کشور می‌شود و حامل فعالان و کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینی‌های محاصره شده است.

خبرنگار روسیاالیوم که در عرشه این کشتی لیبیایی حضور داشت، از سردادن شعارها و خوانده شدن سرودهایی در حمایت از فلسطین هنگام ملحق شدن کشتی عمر المختار به سایر کشتی‌های ناوگان صمود خبر داد.

روز حمعه به دلیل پرواز پهپادها بر فراز کشتی عمر المختار وضعیت اضطراری در این کشتی اعلام شده بود، این در حالی است که خدمه و فعالان حاضر در این کشتی با روحیه همکاری و نظم بالا به سفر خود ادامه دادند.

کشتی عمر مختار حامل بسیاری از شخصیت‌های عمومی از داخل و خارج لیبی، علاوه بر خدمه دریایی است.

فعالان حاضر در کشتی عمر مختار وابسته پیش از این مخالفت قاطع خود را با درخواست رژیم صهیونیستی برای تخلیه محموله‌های انسانی این کشتی در بندر صهیونیستی اشدود اعلام کردند.

این فعالان تاکید کردند که ارائه چنین درخواستی بی توجهی آشکار به حقوق ملت فلسطین و زیر پا گذاشتن هدف اصلی حرکت این کشتی‌ها برای شکستن محاصره دریایی نوار غزه به شمار می‌رود.

پیش از این وزارت خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که تخلیه بسته‌های کمکی در بندر اشدود باعث می‌شود این کمک‌ها خیلی زود به نوار غزه برسند!

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.