به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با تقدیر از همراهی مؤثر شهروندان و. مشترکان برق برای عبور از تابستان گرم امسال و اجرای برنامههای مدیریت مصرف اظهار داشت: اقداماتی که در تابستان در حوزه بهینهسازی مصرف انجام شد، در زمستان نیز باید با توجه به الگوهای گرمایشی و ظرفیتهای موجود ادامه پیدا کند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به اجرای برنامه «تمرین زمستان» از سوی توانیر برای نخستین بار گفت: امسال شرایط سوخت نسبت به سال گذشته بهتر است، اما این به معنای غفلت از مأموریتهای مستمر مدیریت مصرف نیست. مدیریت مصرف موضوع مهمی است که باید با فرهنگ سازی به تغییر سبک زندگی شهروندان به ویژه در شهرهای پر مصرف استان بیانجامد.
ساعدپناه همچنین توسعه نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز را از برنامههای مورد تاکید توانیر دانست که در استان هرمزگان دنبال میشود و افزود: اجرای این برنامهها صنعت برق را در استان هرمزگان در آستانه یک تحول اساسی قرار داده است.
وی با بیان اینکه نیروگاههای مقیاس کوچک بهطور مستقیم در محل مصرف وارد مدار میشوند و تلفات انتقال ندارند، اظهار داشت: ساختگاه های شناسایی شده توسط شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تعداد ۳۲۴ ساختگاه در نقاط محتلف استان است، ساختگاه هایی که مورد تأیید دستگاههای متولی قرارگرفته است و در مرحله واگذاری زمین از طریق ماده ۲۱ به شرکت توزیع برق میباشد به تعداد ۲۲ ساختگاه و با ظرفیت ۸۲.۵ مگاوات و مساحت زمین ۲۳۷ هکتار است
این مقام مسؤول همچنین گفت: تعداد کل متقاضیان احداث نیرگاه های خورشیدی که مجوز اولیه توسط شرکت توزیع برق هرمزگان برای آنان صادر شده ۶۹ متقاضی و سرمایه گذار است که باید سریعتر و با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتها از این سرمایه گذاری ها بهرهگیری کرد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مقابله با ماینرها غیرمجاز را نیز خط و مشی جدی این شرکت و از راهبردهای اصلی دانست و گفت: طی شش ماه نخست امسال با همکاری عوامل انتظامی و نیروهای حراست شرکت تعداد ۷۵۸ دستگاه ماینر غیر مجاز از ۱۲۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمعآوری شدند.
وی با بیان اینکه اعمال قانون در برخورد با ماینرها و انشعابات غیر مجاز یک مطالبه عمومی است خاطر نشان کرد: پس از شناسایی افراد سودجو از دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز، میزان انرژی مصرفی و مدت زمان استفاده محاسبه شده و برابر قوانین و مقررات جریمه شده و انشعاب آنها نیز قطع خواهد شد و همچنین فرد متخلف به دادگاه معرفی و دستگاه ماینر آن ضبط و ضمن تحویل به مراجع قضائی و امنیتی، دستگاههای غیرمجاز نیز امحا میشوند.
