به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته دفاع مقدس، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه جمعی از معاونین دادستانی تهران با حضور در منزل فرزند شهید والامقام قدرتالله رحمانی، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدا، از نقش بیبدیل خانوادههای معظم شهدا در تحکیم پایههای نظام اسلامی و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی تجلیل کرد.
دادستان تهران در این دیدار صمیمانه، با اشاره به جایگاه والای شهدا و ایثارگران در تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خانوادههای شهدا و جانبازان در مجموعههای دولتی، بهویژه در قوه قضائیه، همواره الگوی تعهد، صداقت و خدمترسانی بودهاند. آقای محمد رحمانی، فرزند آن شهید گرانقدر، نیز با حفظ روحیه انقلابی و تفکر بسیجی، در سنگر خدمت حقوقی و قضائی به مردم، ادامهدهنده راه پرافتخار شهداست.
صالحی با تأکید بر نقش تفکر بسیجی در دوران دفاع مقدس و حل مسائل امروز جامعه، افزود: رزمندگان اسلام با روحیه ایثار و ایمان، پیروزیهای بزرگی را رقم زدند و امروز نیز با همان روحیه میتوان بر چالشهای اجتماعی فائق آمد.
وی با استناد به آیه شریفه «عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، شهدا را چراغ راه هدایت جامعه دانست و تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که هر آنچه داریم، از برکت خون پاک شهداست. حضور در جمع خانوادههای معظم شهدا، علاوه بر انجام وظیفه، موجب تقویت روحیه معنوی و دینی در مسئولان میشود.
دادستان تهران در پایان با اشاره به نقش خانوادههای شهدا در مقابله با هجمههای دشمنان نظام، خطاب به خانواده شهید رحمانی، گفت: برای ما دعا کنید، چرا که دعای خانوادههای معزز شهدا در پیشبرد امور و گرهگشایی از مشکلات مردم، بسیار مؤثر و راهگشاست.
نظر شما