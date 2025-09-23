  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

امیر نصیرزاده: توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی سلاح مقابله با تحریم‌ است

امیر نصیرزاده: توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی سلاح مقابله با تحریم‌ است

اصفهان- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور تولید داخلی را محور مقابله با جنگ اقتصادی دشمن خواند و گفت: توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی سلاح اصلی مقابله باتحریم‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده صبح سه شنبه در آئین پیش راه‌اندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در شهرک صنعتی رازی و کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی با تاکید بر اهمیت توسعه صنایع داخلی اظهار کرد: این پروژه‌ها بخشی از تلاش‌های وزارت دفاع برای ایجاد زنجیره ارزش کامل پتروشیمی و کاهش خام‌فروشی است.

وی تولید داخلی را سلاح اصلی مقابله با تحریم‌های دشمن و جنگ اقتصادی هوشمند دانست و افزود: نقش مردم و مسئولین در تحقق این اهداف بسیار مهم است.

وزیر دفاع با اشاره به اهمیت دانش و آموزش افزود: دانش، نخستین هدف دشمن در دوران مختلف بوده و توسعه آموزش و پژوهش باید محور برنامه‌ریزی‌های ملی قرار گیرد.

وی گفت: وزارت دفاع با ساماندهی مدیریتی و شناسایی مدیران توانمند تلاش می‌کند پروژه‌ها با بهره‌وری کامل و بدون نیاز به کنترل مداوم پیش برود.

نصیرزاده تاکید کرد: صنایع دفاعی و اقتصادی کشور باید با اجرای دقیق فرمان رهبر انقلاب توسعه یابند تا استقلال و قدرت ملی تقویت شود.

