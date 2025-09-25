مراسم «مهمانی لاله ها» در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی مهمانی لاله‌ها عصر پنجشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در گلزار شهدای زاهدان با حضور جمعی از مسئولان سیستان و بلوچستان و عموم مردم برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان در این برنامه، با قرائت پیام مقام معظم رهبری، بر اهمیت تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

مجتبی میرحسینی گفت: پیشرفت کشور در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی منوط به پایبندی به آرمان‌های شهدا و رهنمودهای رهبر انقلاب است.

وی با اشاره به نقش مسجد و مدرسه در تربیت شهیدان، جانبازان و آزادگان، بر لزوم تقویت این دو نهاد برای پرورش نسلی مؤمن و ایثارگر تأکید کرد. وی همچنین خودسازی و جامعه‌سازی را از پیام‌های کلیدی شهدا برشمرد و افزود که امام زمان (عج) به دین‌یارانی نیاز دارد که برای یاری دین خدا قیام کنند.

همچنین در بخشی دیگر از برنامه دبیر جبهه فرهنگی استان، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های ملت ایران است. ما باید با الگوبرداری از فرهنگ ایثار و مقاومت، در مسیر پیشرفت و توسعه کشور گام برداریم. جبهه فرهنگی استان آماده است تا با همکاری سایر نهادها، در ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و نهادینه‌سازی آن در جامعه تلاش کند.

حسن نوری، همچنین بر اهمیت نقش جوانان در حفظ و اشاعه این ارزش‌ها تأکید کرد و افزود: جوانان ما باید با شناخت درست از تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس، به عنوان سفیران این فرهنگ در جامعه ظاهر شوند.