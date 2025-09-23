  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

ظرفیت آب سدهای مشهد به کمتر از ۵ درصد رسیده است

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: با توجه به کاهش شدید بارندگی‌ها و خشکسالی‌های پیاپی، هم اکنون ظرفیت آب سدهای مشهد به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان اظهار کرد: امروز در آخرین روز سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ با ۵۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته و ۴۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت مواجه هستیم و وضعیت آبی مشهد کماکان بحرانی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به اینکه به لطف خداوند متعال و عنایت حضرت رضا علیه السلام توانستیم علیرغم شرایط بسیار دشوار و کمبود شدید منابع آبی، از فصل تابستان و ایام اوج مصرف بدون مشکل عبور کنیم اظهار کرد: با توجه به کاهش شدید بارندگی‌ها و خشکسالی‌های پیاپی، هم اکنون ظرفیت سدهای مشهد به کمتر از ۵ درصد و سد دوستی به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین کننده آب کلانشهر به کمتر از ۴ درصد رسیده و با شرایط نگران کننده‌ای به لحاظ تأمین آب مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه پروژه‌های متعددی برای تأمین آب دومین کلانشهر کشور در حال اجراست تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از شرایط بحرانی آب، توجه و نهادینه سازی مدیریت مصرف در جامعه است.

اسماعیلیان ادامه داد: علیرغم اینکه مشهد، کمترین میزان سرانه مصرف آب (۱۲۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر) در کشور را دارد اما این میزان متناسب با وضعیت بحرانی و کمبود منابع آب مشهد نیست و اگر این مقدار تا ۵۰ درصد یعنی حدود ۷۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد، با همین میزان آب موجود می‌توان از وضعیت بحرانی آب عبور کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد همچنین وجود فضای سبز برای کلانشهری همچون مشهد را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد اقدامات خوبی در حوزه آبیاری فضای سبز انجام داده به نحوی که بخش اعظمی از فضای سبز مشهد از آب غیر شرب و پساب آبیاری می‌شود؛ بر این اساس یکی از اولویت‌های مجموعه وزارت نیرو در تعامل با شهرداری نیز تأمین آب فضای سبز است.

