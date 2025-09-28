غزلی:مدیریت آب مشهد یک اقدام جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ غزلی عصر یکشنبه هم زمان با هفته فراجا، فرمانده یگان ویژه پاسداران انقلاب اسلامی خراسان رضوی در بازدید از شرکت آب و فاضلاب مشهد ضمن ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته، مدیریت آب کلانشهر مشهد را اقدامی جهادی دانست و اظهار کرد: منابع آبی مشهد بسیار محدود است و باید با گسترش اقدامات فرهنگی شهروندان را در جریان مدیریت مصرف همراه نمود.

فرمانده یگان ویژه پاسداران انقلاب اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم امیدآفرینی و انجام خدمت رسانی شایسته به مردم بیان کرد: تجهیز تاسیسات به پدافند غیرعامل و برنامه ریزی برای بدترین سناریو ها باید به صورت جدی دنبال شود چرا که حفاظت از تاسیسات تامین آب مشهد از اهمیت بسزایی برخوردار است و می بایست همواره مورد توجه قرار گیرد.

شرایط آبی مشهد بسیار سخت است

همچنین در این جلسه حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: بین مجموعه نیروی انتظامی و آبفای مشهد همواره ارتباط بسیار خوبی برقرار بوده و در ماموریت ها بخصوص شناسایی انشعابات غیر مجاز، حمایت های مناسبی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد شرایط آبی مشهد را بسیار سخت عنوان کرد و گفت: چهارمین سال خشکسالی را پشت سرگذاشته و حجم آب سدها به ۴ درصد رسیده و لازمه عبور از این شرایط مدیریت مصرف و تکمیل پروژه های آبی است.

گفتنی است؛ فرمانده یگان ویژه پاسداران انقلاب اسلامی خراسان رضوی همچنین از مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد بازدید و به پاس زحمات و همراهی یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شرکت آبفای مشهد در حوزه مدیرت مصرف، لوح تقدیر به سردار غزلی فرمانده یگان و مسئول سایبری یگان جانباز سرافراز سروان ابراهیمی اهدا شد.