۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

اسماعیلیان خبرداد؛پیگیری هزار شکایت مردمی در خصوص اسراف آب در مشهد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون بیش از هزار مورد شکایت مردمی با موضوع هدررفت و اسراف آب در مشهد رسیدگی شده است.

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و با توجه به تغییر اقلیم و شرایط بحرانی آب در کلانشهر مشهد، گروه‌های مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب با هدف مدیریت مصرف به صورت روزانه با گشت‌های ویژه در سطح شهر در حال فعالیت هستند و به گزارشات رسیده پیرامون هدررفت و اسراف آب رسیدگی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: با توجه به وضعیت بحرانی آب در مشهد و نگرانی شدید از چگونگی تأمین آب برای دومین کلانشهر کشور، مسئولیت اجتماعی و شهروندی همه ما حکم می‌کند که بیشترین توجه را نسبت به چگونگی مصرف آب داشته و نسبت به اسراف آن حساس باشیم.

وی گفت: از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون بیش از هزار مورد شکایت مردمی با موضوع هدررفت و اسراف آب توسط همکاران این شرکت رسیدگی شده است.

اسماعلیان بیان کرد: همچنین شهروندان می‌توانند هرگونه مصادیق اسراف و هدررفت آب را از طریق تماس با شماره ۱۲۲ و ورود کلید ۵ گزارش کنند تا در اسرع وقت توسط همکاران این شرکت رسیدگی شود.

