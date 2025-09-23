به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقابابایی با اشاره به پیچیدگیهای بازار کار، تغییرات فناوری و تحولات ابزارها و محیط کار رشتههای مختلف، گفت: پس از یک سالونیم ارزیابی و جمعآوری نظرات خبرگان، کارفرمایان، انجمنهای تخصصی، هنرآموزان و فارغالتحصیلان، محتوای بسیاری از رشتههای آموزشی اصلاح شد تا پاسخگوی نیاز روز بازار کار باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای فنی و حرفهای اعلام کرد: امسال در پایه دهم ۱۵ کتاب نونگاشت ارائه شده که از اساس بازنویسی و تألیف شدهاند. همچنین در پایه دوازدهم رشته جدید صنایع دستی با گرایش هنر سرامیک ایجاد شده که سه کتاب آن جدیدالتألیف است.
به گفته آقابابایی، این تغییرات بهتدریج در سالهای آینده برای پایه یازدهم و سایر مقاطع نیز اعمال خواهد شد.
وی در خصوص آموزش معلمان برای تدریس این کتابهای جدید، از حضور کارشناسان در برنامههای تلویزیونی، برگزاری وبینارهای آموزشی و اعزام تیمهای کارشناسی به استانها خبر داد.
آقابابایی بیان کرد: اکثر کتابهای پایه یازدهم و دوازدهم بدون تغییر چاپ و در هنرستانها توزیع شدهاند، اما بخشی از کتابهای پایه دهم به دلیل قطعی برق و برخی رخدادهای غیرمنتظره با تأخیر در چاپ همراه شده و نهایتاً تا ۱۵ مهر به دست دانشآموزان خواهد رسید.
نظر شما