اجرای طرح «از آبخیز تا جالیز» در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرازی ظهر سه شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی مشترک سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد و بسیج سازندگی سپاه فتح و قرارگاه امام حسن مجتبی (عج) گفت: با وجود خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، متأسفانه همچنان شاهد محرومیت‌ها و نیازهای اساسی در بسیاری از نقاط استان هستیم. این وضعیت، وظیفه ما را در تلاش مضاعف برای توسعه و آبادانی استان دوچندان می‌سازد.

وی با تأکید بر اهمیت رفع محرومیت‌ها، از آمادگی کامل سازمان جهاد کشاورزی برای همکاری با بسیج سازندگی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای خبر داد و افزود: طرح ملی از آبخیز تا جالیز به منظور پیشبرد هرچه سریع‌تر و کارآمدتر پروژه‌های مشترک و تضمین کیفیت اجرایی در دست اجرا است.

رئیس سازمان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت اجرای پروژه‌ها با بالاترین کیفیت ممکن و همچنین تسریع در زمان‌بندی اجرای آنها تأکید کرد و یادآورشد: این امر به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش رضایتمندی مردم استان است.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی نسبت به جمع‌آوری کلیه اسناد مربوط به هزینه‌ها و فعالیت‌های پروژه‌ها اقدام کند و به صورت منظم جهت بررسی و پرداخت به امور مالی سازمان جهاد کشاورزی تحویل دهد، گفت: این اقدام به منظور حفظ شفافیت مالی و دقت در محاسبات صورت می‌گیرد.

فرازی بیان کرد: جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم، رفع موانع احتمالی و پایش مستمر پیشرفت پروژه‌ها، مقرر شد جلسات مشترک بین نمایندگان دو مجموعه هر دو هفته یک‌بار برگزار و نظارت‌های لازم صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد، این همکاری‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشاورزی و توسعه پایدار در استان خواهد بود.