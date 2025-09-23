  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

اجرای طرح «از آبخیز تا جالیز» در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح «از آبخیز تا جالیز» با همکاری بسیج سازندگی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرازی ظهر سه شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی مشترک سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد و بسیج سازندگی سپاه فتح و قرارگاه امام حسن مجتبی (عج) گفت: با وجود خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، متأسفانه همچنان شاهد محرومیت‌ها و نیازهای اساسی در بسیاری از نقاط استان هستیم. این وضعیت، وظیفه ما را در تلاش مضاعف برای توسعه و آبادانی استان دوچندان می‌سازد.

وی با تأکید بر اهمیت رفع محرومیت‌ها، از آمادگی کامل سازمان جهاد کشاورزی برای همکاری با بسیج سازندگی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای خبر داد و افزود: طرح ملی از آبخیز تا جالیز به منظور پیشبرد هرچه سریع‌تر و کارآمدتر پروژه‌های مشترک و تضمین کیفیت اجرایی در دست اجرا است.

رئیس سازمان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت اجرای پروژه‌ها با بالاترین کیفیت ممکن و همچنین تسریع در زمان‌بندی اجرای آنها تأکید کرد و یادآورشد: این امر به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش رضایتمندی مردم استان است.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی نسبت به جمع‌آوری کلیه اسناد مربوط به هزینه‌ها و فعالیت‌های پروژه‌ها اقدام کند و به صورت منظم جهت بررسی و پرداخت به امور مالی سازمان جهاد کشاورزی تحویل دهد، گفت: این اقدام به منظور حفظ شفافیت مالی و دقت در محاسبات صورت می‌گیرد.

فرازی بیان کرد: جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم، رفع موانع احتمالی و پایش مستمر پیشرفت پروژه‌ها، مقرر شد جلسات مشترک بین نمایندگان دو مجموعه هر دو هفته یک‌بار برگزار و نظارت‌های لازم صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد، این همکاری‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشاورزی و توسعه پایدار در استان خواهد بود.

