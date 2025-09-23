به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل هم اکنون سخنان خود را در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز کرد.

رئیس جمهور برزیل گفت: اقتدار سازمان ملل متحد در خطر است و ما شاهد ظهور یک نظام بین‌المللی هستیم که در حال تسلیم شدن در برابر سیاست قدرت است. برزیل دموکراسی را پس از ۲ دهه در دستور کار خود قرار داد. کشور ما تصمیم گرفته است از دموکراسی خود که مردم پس از دو دهه حکومت‌های دیکتاتوری به دست آورده‌اند، دفاع کند. صلح با مصومنیت از مجازات محقق نمی‌شود. ما به همه پیام دادیم که دموکراسی و حاکمیت در کشور ما قابل مذاکره نیستند. دموکراسی برای تضمین حقوق اساسی و رد نابرابری تلاش می‌کند. فقر به اندازه افراط گرایی، دشمن دموکراسی است.

لولا داسیلوا اضافه کرد: اقتدار سازمان ملل متحد در خطر است. ارزش‌هایی که سازمان ملل متحد بر اساس آنها تأسیس شده است، در معرض تهدید بی‌سابقه‌ای قرار دارند. ۶۷۰ میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی و ۲.۳ میلیارد نفر از ناامنی غذایی رنج می‌برند. تسهیل بدهی‌ها ضروری است و ثروتمندان باید بیشتر از کارگران هزینه بپردازند. تنها جنگی که همه می‌توانند از آن پیروز بیرون بیایند، جنگ علیه گرسنگی است. قاره‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی داریم. باید با همکاری هم با پولشویی و قاچاق سلاح مبارزه کنیم. پارلمان ما قانونی برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای دیجیتال تصویب کرده است و باید خطرات هوش مصنوعی کاهش یابد. باید در این زمینه حکمرانی مشخصی در نظر گرفته شود. ما شاهد وضعیت قطبی شدن و بی ثباتی در آمریکای جنوبی و کارائیب هستیم. باقی ماندن کوبا در فهرست حامیان تروریسم غیرقابل قبول است. سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال در تاریخ ثبت شده بود و ما باید تعهد خود را برای حل بحران آب و هوا در این سیاره مجدداً اعلام کنیم. بحران آب و هوا باید در نقطه ثقل کار سازمان ملل متحد باشد.

وی گفت: دیدار اخیر در آلاسکا (میان پوتین و ترامپ درباره درگیری‌ها در اوکراین) امیدها برای صلح را افزایش داد. … هیچ چیز نسل کشی کنونی در غزه را توجیه نمی‌کند. آنها زیر تن‌ها آوار گرفتار شده‌اند. گرسنگی به عنوان سلاح در جنگ در غزه استفاده می‌شود. مجازات جمعی علیه آنها اعمال شده است. فلسطینی‌ها در معرض از بین رفتن هستند. یک وتو (وتوی آمریکا در حمایت از صهیونیست‌ها) قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد غزه را متوقف می‌کند.

رئیس جمهور برزیل اضافه کرد: هیچ راه حل نظامی در اوکراین وجود ندارد و مسیر رسیدن به یک راه حل واقع بینانه باید هموار شود.