ترابی: نیاز سنجی برای رفع محرومیت در البرز ضروری است

مصطفی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بازدید از اردوی جهادی گروه شهید حاج حسین قدوسی دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر در شهرستان فیروزه، از نزدیک در جریان فعالیتهای عمرانی فرهنگی و آموزشی این گروه قرار گرفت. این بازدید که در روستاهای همتآباد، شوراب و گرماب صورت گرفت، با هدف نظارت بر روند اجرایی، تقدیر از جهادگران و ارزیابی اثرات اردوهای جهادی انجام شد.
ترابی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: با توجه به حضور مربیان و معلمان متخصصی که بهطور مستمر در طول سال در حاشیهشهرهای استان البرز فعالیت داشتهاند از تجربیات ارزشمند این جهادگران و همچنین نیازها و آسیبهای شناساییشده توسط مسئولین منطقه استفاده کردهایم.
وی افزود: پس از انجام صحتسنجیهای لازم برنامهریزی ما معطوف به حل بخشی از مصائب موجود در منطقه شده است. این رویکرد باعث میشود اقدامات ما هدفمند و مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد و تأثیرگذاری پایدار و ملموسی در زندگی ساکنان مناطق کمتر برخوردار داشته باشد.
مسئول بسیج دانشجویی استان البرز ضمن تقدیر از همت والای جهادگران، بر تداوم و گسترش حرکتهای خودجوش مردمی و نقشآفرینی دانشجویان در خدمترسانی به مناطق محروم تاکید کرد.
گروههای جهادی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در این اردو، به اجرای برنامههای متنوعی از جمله فعالیتهای عمرانی، آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم شهرستان فیروزه پرداختند.
