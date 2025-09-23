به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر سه شنبه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه امیدان خمین اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید، ۶۵ مدرسه شامل ۲۶۵ کلاس درس در سطح استان مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: این اقدام گامی در راستای توسعه زیر ساخت‌های آموزشی و تحقق دغدغه‌های رئیس‌جمهور در زمینه عدالت آموزشی خواهد بود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: نهاد آموزش نقشی مؤثر در تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایفا می‌کند و مدرسه، به‌عنوان زیربنای اصلی، نقش کلیدی در پرورش نسل متعهد و انقلابی دارد.



وی ادامه داد: بخش مهمی از فرهنگ ایثار و شهادت، از همین کلاس‌های درس نشأت گرفته است.

استاندار مرکزی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، تاکید کرد: استان مرکزی در این نبرد نابرابر، ۳۵ شهید والامقام را تقدیم نظام کرد و در مجموع بیش از یک‌هزار شهید در سراسر کشور به‌ثبت رسیده است.

وی افزود: خون این شهیدان موجب تقویت و تثبیت پایه‌های نظام اسلامی خواهد شد.

زندیه‌وکیلی گفت: بسیاری از رزمندگان دوران دفاع مقدس، دانش‌آموزانی بودند که از پشت نیمکت‌های کلاس به میدان نبرد رفتند.

وی بیان کرد: این حقیقت، مسئولیت سنگین نظام آموزشی را در تربیت نسل آینده دوچندان می‌کند.

زندیه وکیلی با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی گفت: در این کنگره، نقش پررنگ دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس برجسته خواهد شد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: تحقق توسعه، آبادانی و پیشرفت کشور بدون توجه به آموزش و پرورش ممکن نیست و امروز چشم امید نظام به نوجوانان و جوانانی است که در مدارس پرورش می‌یابند.

وی افزود: مدرسه تنها محل یادگیری دروس علمی نیست، بلکه عرصه‌ای برای رشد شخصیت، مسئولیت‌پذیری و هویت انقلابی دانش‌آموزان است.