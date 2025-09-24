نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بخش کشاورزی استان لرستان با حدود ۷۹۳ هزار هکتار اراضی آبی و دیم، از نظر محصولات زراعی جایگاه خوبی در کشور دارد.

تولید ۳۶۰ هزار تن محصولات باغی در لرستان

وی عنوان کرد: حجم تولیدات زیربخش زراعت لرستان، حدود یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ۳۷۰ هزار تن تولید انواع محصولات دام و طیور در لرستان را داریم، تصریح کرد: میزان تولید گوشت مرغ در لرستان حدود ۹۰ هزار تن است.

صیادی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در استان ۳۳ هزار تن تولید گوشت قرمز را داریم، افزود: همچنین در استان چهارهزار تن عسل در سال تولید می‌شود.

وی تأکید کرد: میزان تولیدات محصولات باغی لرستان نیز حدود ۳۶۰ هزار تن است.

تنها ۲۳ درصد از اراضی کشاورزی آبی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود، بیان داشت: در مجموع در استان لرستان نزدیک به سه میلیون تن محصولات کشاورزی در سال تولید می‌شود.

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود میزان تولیدات محصولات زراعی در استان را دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: از این میزان یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن، در اراضی آبی استان تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: این در حالی‌ست که اراضی آبی در استان حجم کمی را دارد و حدود ۲۳ درصد و معادل ۱۸۵ هزار هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان میزان اراضی دیم استان را بیش از ۵۸۰ هزار هکتار برشمرد و گفت: در این اراضی دیم، تنها ۶۰۰ هزار تن تولید داریم.

وجود ۱۰۲ هکتار گلخانه در لرستان

صیادی با بیان اینکه ۷۷ درصد از تولیدات ما از ۲۳ درصد اراضی آبی است، عنوان کرد: این نشان می‌دهد که آب به‌عنوان یک مؤلفه مهم، در بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ما در بخش کشاورزی مسئله‌یابی است، گفت: همین مسئله آب باعث شده که ۷۷ درصد از تولیدات ما از اراضی آبی باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر افزایش راندمان و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی استان، بیان داشت: یکی از این اقدامات موضوع توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است.

صیادی، تصریح کرد: در حال حاضر سطح گلخانه‌های ما در استان لرستان حدود ۱۰۲ هکتار است.

وی با اشاره به استفاده از فعالان بخش کشاورزی در استان برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، گفت: به‌خاطر زیرساخت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده، جهشی را در بحث احداث گلخانه‌ها در استان خواهیم داشت.

ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه یکی از اقدامات در دستور کار ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در استان است، افزود: شرایط مهیا شده که چندین شهرک گلخانه‌ای در استان ایجاد شود.

صیادی، بیان داشت: قرار است این شهرک‌های گلخانه‌ای به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی طی هفته جاری ۷۰ هکتار گلخانه در شهرستان بروجرد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، گفت: این گلخانه کلنگ‌زنی و بخش خصوصی کار خودش را در این شهرستان شروع خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: همچنین شرایط برای واگذاری ۳۰ هکتار گلخانه در شهرستان دورود به بخش خصوصی نیز فراهم شده است.