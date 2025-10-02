تولید روزانه ۱۵ تن شیر در شهرک دام چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، «نامدار صیادی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان روز پنجشنبه در جریان بازدیدی میدانی، از نزدیک در جریان وضعیت شهرک دام سپیدکوه شهرستان چگنی قرار گرفت.

وی را در این بازدید معاون برنامه‌ریزی و معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی همراهی می‌کردند.

ظرفیت‌های تولیدی شهرک دام چگنی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این مجتمع، اظهار داشت: شهرک دام چگنی با مساحتی بالغ بر ۸۱ هکتار، میزبان ۱۵۸ واحد پرورش گاو شیری است.

صیادی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۷ واحد از این مجموعه فعال هستند، تصریح کرد: این واحدهای فعال، اقدام به نگهداری هزار و ۶۰۰ رأس دام کرده‌اند که حاصل آن، تولید روزانه حدود ۱۵ تن شیر است.

تأکید بر رفع مشکلات و حمایت از دامداران

صیادی با تأکید بر عزم جدی سازمان متبوعش برای حمایت از واحدهای تولیدی و دامپروری، خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجتمع دامپروری سپیدکوه، به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

وی قول داد: پیگیری‌های لازم و جدی برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار گرفته و به زودی شاهد اقدامات عملی در این زمینه خواهیم بود.