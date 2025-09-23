به گزارش خبرنگار مهر، غنی نظری شامگاه سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل ایجاد ساختارهای قانونی در هیئتهای ورزشی استانها را یک ضرورت مهم دانست.
وی با بیان اینکه از مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان نیز درخواست میشود تا در زمینه ایجاد این ساختارهای قانونی اقدام عاجلی صورت دهد، افزود: هیئات ورزشی در استانها مسلماً نباید به صورت سرپرستی اداره شوند.
معاون امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه مجامع هیئتهای ورزشی استانی باید قانونی تشکیل و اعضای هیئتها میبایست به صورت درست و شفاف انتخاب شوند، گفت: تاکید وزارت ورزش و جوانان به انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و خزانه دار هیئتها به درستی است.
نظری با بیان اینکه دومین نکتهای که از مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان انتظار داریم، ایجاد یک برنامه آمایش سرزمینی ورزش با هدف شناسایی استعدادهای ورزشیو ظرفیتهای مناطق مختلف استان است، گفت: تاکید داریم که این دست برنامهها حتماً به احصای ظرفیتهای واقعی ورزشی استان منجر شود.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای توسعه ورزش باید متناسب با استعدادها و ظرفیتهای واقعی استانهای کشور باشد و وزارت ورزش و جوانان به این موضوع تاکید جدی دارد، ابراز داشت: لزومی ندارد همه مناطق تعداد مشابهی هیأت ورزشی داشته باشند.
در این مراسم محسن ایزدبخش بهعنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان سمنان معرفی شد و از خدمات محمد تقی علوی قدردانی شد.
