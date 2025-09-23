  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲

ضرورت ایجاد ساختارهای قانونی در هیئت‌های ورزشی استان‌ها

سمنان-معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، ایجاد ساختارهای قانونی در هیئت‌های ورزشی استان‌ها را ضروری دانست وبر اهمیت پایبندی به چارچوب‌های حقوقی در مدیریت ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غنی نظری شامگاه سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل ایجاد ساختارهای قانونی در هیئت‌های ورزشی استان‌ها را یک ضرورت مهم دانست.

وی با بیان اینکه از مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان نیز درخواست می‌شود تا در زمینه ایجاد این ساختارهای قانونی اقدام عاجلی صورت دهد، افزود: هیئات ورزشی در استان‌ها مسلماً نباید به صورت سرپرستی اداره شوند.

معاون امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه مجامع هیئت‌های ورزشی استانی باید قانونی تشکیل و اعضای هیئت‌ها می‌بایست به صورت درست و شفاف انتخاب شوند، گفت: تاکید وزارت ورزش و جوانان به انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و خزانه دار هیئت‌ها به درستی است.

نظری با بیان اینکه دومین نکته‌ای که از مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان انتظار داریم، ایجاد یک برنامه آمایش سرزمینی ورزش با هدف شناسایی استعدادهای ورزشیو ظرفیت‌های مناطق مختلف استان است، گفت: تاکید داریم که این دست برنامه‌ها حتماً به احصای ظرفیت‌های واقعی ورزشی استان منجر شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش باید متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های واقعی استان‌های کشور باشد و وزارت ورزش و جوانان به این موضوع تاکید جدی دارد، ابراز داشت: لزومی ندارد همه مناطق تعداد مشابهی هیأت ورزشی داشته باشند.

در این مراسم محسن ایزدبخش به‌عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان سمنان معرفی شد و از خدمات محمد تقی علوی قدردانی شد.

