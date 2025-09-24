اوضاع اقتصادی اسرائیل هر روز بدتر از دیروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صدی نیوز، روزنامه یدیعوت آحارونوت، که پر تیراژ ترین روزنامه در اسرائیل به شمار می‌رود، گزارش داد که اوضاع اقتصادی این رژیم طی هفته‌های گذشته و هم‌زمان با قطع روابط تجاری با دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای دوست این رژیم بدتر شده و اقتصاد این رژیم شوک بی سابقه‌ای را تجربه کرده است.

کارخانه‌ها در سرزمین‌های اشغالی شاهد کاهش قابل توجه سفارش از سوی مشتریان بوده اند و شرکت‌های خارجی و به خصوص شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین کالا در سطح بین المللی خرید کالاهای اسرائیلی را متوقف کرده اند که همه اینها نشان دهنده شدت گرفتن انزوای اقتصادی رژیم صهیونی است.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که به‌زودی مؤسسه رتبه بندی مودیز هم به خاطر افزایش سرسام آور هزینه‌های نظامی این رژیم و تردید نسبت به توانایی آن در کنترل بدهی‌های خود رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش خواهد داد.

کارشناسان در سرزمین‌های اشغالی می‌گویند که تجارت به خصوص در حوزه صنعت در اسرائیل به شکل بی سابقه‌ای کاهش یافته و حتی کشورهایی که روابط بسیار دوستانه و نزدیکی با اسرائیل داشته اند نیز معامله با این رژیم را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند.

گفته می‌شود حتی طرف‌هایی که می‌خواهند با اسرائیلی‌ها قرار مذاکره بگذارند نیز اصرار دارند که نه خبر و نه تصویر آن به هیچ وجه منتشر نشود.

رونن تومر، رئیس انجمن صنعتگران رژیم صهیونیستی، می‌گوید در یکی از ملاقات‌ها تنها ساعتی پس از دیدار با یک هیئت در یکی از کشورهای بسیار دوست اسرائیل، در واتساپ به ما پیام دادند که همه عکس‌های این نشست را پاک کنیم و هیچ خبری در مورد آن منتشر نکنیم.

وی می‌گوید: ما جا خوردیم، چرا که قبلاً به شدت از ما استقبال می‌کردند و قراردادهای خوبی با ما می‌بستند اما شرایط به شکلی بنیادین تغییر کرده است‌.

صادر کنندگان و وارد کنندگان اسرائیلی هم می‌گویند که طی هفته‌های گذشته شاهد لغو بسیاری از قراردادهای خود و عدم تمدید آنها از سوی طرف‌های خارجی بوده اند.

آنها اعلام کرده اند که برخی شرکت‌ها اعلام کرده اند که در شرایط کنونی واردات از اسرائیل را متوقف کرده اند.