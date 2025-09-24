به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری صبح چهارشنبه در دیدار با ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: امنیت، آرامش و عزت امروز ما یادگار جانفشانی‌های رزمندگان و ایثارگران است.

وی با اشاره به شهادت جمعی از هموطنان به‌ویژه دانش‌آموزان در جریان جنگ تحمیلی، افزود: باید درس صبر، مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان را به نسل جوان منتقل کنیم تا چراغ روشنگر دفاع مقدس راهنمای آینده باشد.

باقری با تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان، مهرماه را «مهر مقاومت و ایثار» خواند و تأکید کرد: وظیفه امروز ما چندین برابر است و هیئات مذهبی باید همچون گذشته در خدمت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه باشند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران یادآور شد: هیئات مذهبی در دوران دفاع مقدس خط‌شکن جبهه‌ها بودند و رزمندگان با سربندهای «یا حسین» و «یا زهرا (س)» از ایران اسلامی دفاع کردند که امروز عزت و سربلندی کشور ثمره همان رشادت‌هاست.

در این دیدار، حجت‌الاسلام فعالی رئیس اداره تبلیغات اسلامی، جانشین فرمانده سپاه و اعضای کانون مداحان شهرستان نکا نیز حضور داشتند و هدایایی به ایثارگران اهدا شد.