واکنش حماس به موج به رسمیت شناختن فلسطین؛ راه شهید نصرالله ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان از رهبران ارشد حماس در گفتگو با پایگاه خبری المیادین اقدام کشورها در به رسمیت شناخت فلسطین را «گامی در مسیر درست» خواند و تاکید کرد که این اتفاق در نتیجه مقاومت مردم فلسطین، به ویژه در طوفان الاقصی رخ داده است.
وی در عین حال این رفتارها را ناکافی دانست و تاکید کرد که آنچه لازم است اقدامات عملی، یعنی توقف تجاوز است. وی خاطرنشان کرد که این اقدامات عملی نباید از طریق تحمیل قیمومیت بر مردم فلسطین باشد، بلکه باید با اعمال تحریمها علیه اشغالگران صورت گیرد.
حمدان اقدام برخی کشورها در به رسمیت شناخت فلسطین را به علت بی اعتباری و بی آبرویی خود در تبلیغ ارزشهای انسانی دانست و تاکید کرد که برخی دولتها میخواهند از طریق این به رسمیت شناختن، از اعمال تحریمها علیه اشغالگران فرار کنند.
حمدان در گفتگوی خود با المیادین به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر در تلاش برای ترور رهبران حماس اشاره و تأکید کرد که این جنبش از آن زمان تاکنون هیچ پیامی به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، یا دیگران نفرستاده است.
صهیونیستها به دنبال تحت کنترل گرفتن منطقه هستند
این رهبر حماس توضیح داد که مهمترین پیامد تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر این است که اشغالگران هیچ مرز یا حاکمیتی را به رسمیت نمیشناسند.
وی وانمود کردن غرب به ادامه مذاکرات را برای سرپوش گذاشتن بر جنایات صهیونیستها در غزه دانسته و تاکید کرد که واضح است که اشغالگران قصد آتشبس ندارند. آنها تلاش میکنند زمان بخرند، تا شاید دستاورد سیاسی که در طول دو سال تجاوز به آن دست نیاوردهاند را محقق کنند.
اسامه حمدان تاکید کرد: هر کس تصور کند که ما امتیاز خواهیم داد یا مقاومت ضعیف خواهد شد، در توهم است. تاریخ تأیید میکند که مقاومت عقبنشینی نکرده است… نتانیاهو اگر فکر میکند با اشغال نوار غزه پیروزی کسب میکند، کاملاً در توهم است.
وی با اشاره به اینکه اشغالگران میخواهند موضع خود را بر کشورهای همسایه تحمیل کنند، ابراز داشت که آنها میخواهند کنترل منطقه را به دست بگیرند؛ باید تهدیدات آنها را جدی گرفت.
شهید نصرالله مناسبات حماس و حزب الله را مدیریت میکرد
این عضو ارشد حماس در ادامه به اوضاع حزب الله لبنان و سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید این حزب اشاره کرده و گفت: رابطه عمیقی بین مقاومت فلسطین و مقاومت اسلامی در لبنان وجود دارد که از سوی حزبالله توسط شهید سید حسن نصرالله مدیریت شد.
حمدان ادامه داد که مقاومت دستاوردهایی داشته است و دستاوردهای پنهانی وجود دارد که هنوز زمان مناسب برای اعلام آنها فرا نرسیده است.
وی توضیح داد که مقاومت در فلسطین با حزبالله بر سر ۳ موضوع به توافق رسیدهاند: مقاومت در برابر این اشغالگری صهیونیستها، وحدت امت و مرکزیت فلسطین.
مسیر حزب الله ادامه خواهد داشت
اسامه حمدان از شهید سید نصرالله یاد کرد و با اشاره به اینکه «غیبت نصرالله تأثیر خود را گذاشته است» افزود: البته ما تأکید میکنیم که شهادت رهبران، مقاومت را نخواهد شکست… غیبت سید حسن نصرالله مسئولیت ادامه راه از بین بردن رژیم و آزادسازی سرزمین را بر دوش همه ما میگذارد.
وی افزود: وقتی بتوانید خود را به خوبی بشناسید، میتوانید دشمنان خود را بشناسید، و این موضوع برای شهید سید حسن نصرالله به عنوان یک رهبر، کاملاً روشن بود… ما معتقدیم که این راه با رهبری شیخ نعیم قاسم و برادرانش ادامه خواهد یافت.
نظر شما