کهگیلویه و بویراحمد مرکز «رادیوتراپی» ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد بیشترین مراجعه بیمار به سایر استان‌های همجوار را به علت کمبود وسایل «پاراکلینیکی» در سطح کشور دارد و این موضوع در بخش‌های مختلف حکایت از ضعف‌های زیر ساختهای درمانی دارد.

علم پزشکی پیوسته در حال پیشرفت بوده و حرکت همزمان توسعه ابعاد زیرساختی برای رشد مؤلفه‌های آن نیز یک ضرورت محسوس است.

توسعه تجهیزاتی در کنار نیروی انسانی متخصص یک نیاز مشخص برای تحقق کارکردهای درمانی است.

ضعف تجهیزات درمانی

اما در کهگیلویه و بویراحمد که در طول سال‌های متعدد بهترین پزشکان کشور را پرورش داده، در بعد زیرساخت‌ها و تجهیزات درمانی گاهاً دچار ضعف‌های محسوسی بوده است.

نبود زیرساخت‌ها مردم را مجبور به اعزام بیماران به استان‌های همجوار کرده و گاهاً بسیاری به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمانی با مشکلات متعددی رو به رو شده‌اند.

شاید یکی از مهمترین خلاهایی که این استان به خود دیده، نبود تجهیزات پرتو درمانی است.

پرتودرمانی یا رادیوتراپی « radiotherapy» یکی از مهم‌ترین شاخه‌های فیزیک پزشکی است.

کارکرد پرتو درمانی چیست؟

اما پرتو درمانی چیست؟ پرتو درمانی به درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و امواج آلفا و موج بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می‌شوند یا از داروهای حاوی مواد نشاندار ساطع شده، گفته می‌شود.

دستگاه‌ها و ابزارهای مختلف و گوناگونی برای درمان و توان‌بخشی بیمار توسط مهندسان پزشک ساخته و در اختیار پزشکان قرار گرفته‌است.

یکی از این دستگاه‌های مهم و پرکاربرد رادیوتراپی یا پرتودرمانی بوده که به بیانی دیگر پرتودرمانی، استفاده از اشعه پر انرژی (معمولاً اشعه X) به منظور از بین بردن سلول‌های سرطانی و ضایعات ارگان‌های مختلف است.

به‌طور کلی رادیوتراپی را به ۳ قسمت رادیوتراپی خارجی، رادیوتراپی داخلی «براکی تراپی» و رادیوتراپی سیستمیک تقسیم می‌کنند.

سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های سالم به رادیو تراپی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و در نتیجه تعداد بیشتری از آن‌ها از بین خواهند رفت البته رادیوتراپی بر سلول‌های سالم ناحیه درمان نیز تأثیر می‌گذارد، اما آن‌ها بر خلاف سلول‌های سرطانی معمولاً بهبود یافته یا به سرعت خود را ترمیم می‌کنند.

رادیوتراپی همچنان برای پیشگیری گسترش ضایعات اعضا و برای کاهش علائم بیماری «همانند درد» نیز به کار برده می‌شود.

اصولاً در این دستگاه‌ها برای شناسایی و مکان یابی تومور و بافت مورد نظر برای دریافت پرتو از انواع مختلف پرتونگاری استفاده می‌گردد که شاید بتوان مرسوم‌ترین آن‌ها را پرتونگاری مقطعی تخمینی «CT»، تصاویر رزونانس مغناطیسی «MRI» و اخیراً پرتونگاری مقطعی نشر پوزیترون «PET» معرفی نمود.

با همه این مزیت‌های ذکر شده، کهگیلویه و بویراحمد را می‌توان با وجود بیش از یکهزار بیمار سرطانی ثبت شده، تنها استانی دانست که فاقد هرگونه تجهیزات پرتو درمانی است.

این ضعف سبب شده تا در طول هر ماه، بیماران این استان در جاده‌های خطرناک بین استانی در تردد بوده و گاهاً در تصادفات نیز جان خود را از دست دهند.

تنها استان فاقد مرکز رادیوتراپی

در همین راستا رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: کهگیلویه و بویراحمد تنها استانی است که مرکز رادیو تراپی ندارد.

سعید جاودان سیرت افزود: این خلاء بزرگ درمانی در کنار سایر کمبودهای پزشکی، موجب شده تا روزانه شاهد اعزام بیماران زیادی به استان‌های همجوار باشیم.

وی ابراز داشت: کهگیلویه و بویراحمد بالاترین مراجعه بیمار به سایر استان‌های همجوار را به علت کمبود وسایل «پاراکلینیکی» در سطح کشور را دارد.

آماری از بیماران سرطانی نداریم

وی اضافه کرد: به دلیل نبود مرکز «رادیو تراپی و مرکز پزشکی هسته‌ای» در استان آمار دقیقی از تعداد بیماران سرطانی در استان نداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه بخش شیمی درمانی بزرگسالان در بیمارستان شهید جلیل یاسوج افتتاح شد، اضافه کرد: در تلاشیم تا بخش شیمی درمانی کودکان را هم در این بیمارستان افتتاح کنیم.

جاودان سیرت همچنین از افتتاح بخش تشخیصی مرکز پزشکی هسته‌ای در سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و گفت: افتتاح بخش درمانی مرکز پزشکی هسته‌ای در استان نیازمند اعتبار است که پیگیر وصول آن هستیم.