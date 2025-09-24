جذب ۲۱۵ میلیارد ریال از طریق مالیات نشان دار برای پروژه فاضلاب زیباشهر

حسین سعادتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ملی رودخانه دز اظهار کرد: با اجرای پروژه‌های سال گذشته و انتقال کامل ورودی‌های فاضلاب سنتی بخش غربی به تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب، سرریز فاضلاب خام به رودخانه در بخش غربی به طور کامل مرتفع شد.

وی افزود: در بخش شرقی رودخانه، مهم‌ترین نقطه ورود فاضلاب سنتی و روباز، منطقه زیباشهر است که با پیگیری‌های فرماندار ویژه شهرستان و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، طرح هدایت فاضلاب این منطقه به تصفیه‌خانه دزفول به عنوان یکی از طرح‌های نشان‌دار مودیان مالیاتی کشور مصوب گردید.

مدیر آبفا منطقه دزفول عنوان کرد: تا پایان عصر ۳۱ شهریور ماه که پایان مهلت طرح مالیاتی بود ،۵۸۲ پرونده مالیاتی در مجموع به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این پروژه پرداخت و اختصاص یافت.

سعادتی فر در خصوص میزان مالیات جمع آوری شده توضیح داد: از این میزان، ۴۰۵ پرونده مالیاتی از مودیان مقیم شهرستان به ارزش اعتباری ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۱۷۷ پرونده از مودیان مالیاتی مقیم سایر شهرستان‌های استان و یا خارج از استان به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بوده است.

مدیر آبفا منطقه دزفول با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان، اضافه کرد: از تمامی مودیان مالیاتی که با توجه به اهمیت رودخانه دز، این طرح را انتخاب کردند صمیمانه قدردانی می‌کنیم چرا که با اجرای این پروژه، سرریز فاضلاب روباز و سطحی به رودخانه دز برای همیشه متوقف خواهد شد، در این راستا تسریع در تشریفات اداری و انجام مناقصات و تعیین پیمانکار این طرح در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: قرار گرفتن این طرح و چند طرح دیگر شهرستان در زمره پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی، گامی مهم در جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی دزفول است.