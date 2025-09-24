به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در مراسم روز ملی عربستان سعودی با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد اظهار داشت: این مناسبت را به سفیر و دولت عربستان سعودی تبریک گفته و پیشرفت و آبادانی این کشور را آرزو می‌کنم.

وی با تأکید بر جایگاه ممتاز عربستان سعودی در جهان اسلام و اهمیت میزبانی از زائران، افزود: کشور عربستان سعودی به عنوان میزبان حرمین شریفین و دوست و برادر برای ما قابل احترام است. سال گذشته ۸۶ هزار هموطن ما به حج تمتع و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به حج عمره مشرف شدند و ما میزبانی عربستان سعودی از زائرین را ارج می‌نهیم و امیدواریم ارتباط میان دو کشور روز به روز گسترده‌تر و این پیوند عمیق‌تر شود.

صالحی‌امیری در ادامه با تأکید بر ابعاد سیاسی و منطقه‌ای روابط دو کشور اظهار داشت: نگاه ایران به عربستان نه تنها به دلیل جایگاه ویژه این کشور و حرمین شریفه و میزبانی از زائران است بلکه به دلیل اشتراکات راهبردی دو طرف در عرصه‌های سیاسی و منطقه‌ای نیز حائز اهمیت است.

وی افزود: خوشبختانه روابط سیاسی دو کشور و مناسبات فی‌مابین مسیر رو به رشدی را طی کرده و مشورت‌های مستمر میان مقام‌های عالی دو کشور همواره جریان دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اهمیت چشم‌انداز آینده و منافع مشترک اظهار داشت: ما به لحاظ داشتن اشتراکات فراوان در رویکردها و منافع آینده به این ارتباط خوش‌بینیم و این ارتباط را به مصالح مشترک دو کشور می‌دانیم و بر این باوریم که از خلال این روابط می‌توان به توسعه پایدار و مطلوب در سطح منطقه نائل شد.

صالحی‌امیری در ادامه به تهدیدهای مشترک منطقه‌ای اشاره و تأکید کرد: مایلم از این فرصت استفاده کرده و توجه شما را به تهدیدهای رژیم‌صهیونیستی علیه منطقه جلب کنم. اقدامات این رژیم تهدیدی مشترک برای همه کشورها است. رژیم صهیونیستی وجود روابط مستحکم میان کشورهای منطقه را در جهت منافع خود نمی‌داند و همواره تلاش می‌کند در این روابط مانع‌تراشی کند.

وی در پایان از مواضع صریح عربستان سعودی در قبال اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در منطقه قدردانی کرد.