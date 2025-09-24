  1. اقتصاد
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

پیش بینی سقوط ۸۰ درصدی بورس آمریکا

پیش بینی سقوط ۸۰ درصدی بورس آمریکا

مؤسسه یونیورسا پیش بینی کرده که بازارهای مالی در آمریکا یک سقوط تاریخی را تجربه خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مؤسسه یونیورسا در آمریکا پیش بینی کرده که بازارهای مالی و بورس این کشور یک رشد ۲۰ درصدی دیگر را تجربه می‌کنند و پس از آن شاهد سقوط تاریخی شبیه آنچه در سال ۱۹۲۹ رخ داد و به رکود در اقتصاد جهانی منجر شد، خواهیم بود.

شاخص S&P500 بورس آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون ۱۳ درصد رشد کرده و یکی از دلایل اصلی آن طی روزهای گذشته، کاهش نرخ بهره دلار در آمریکا بوده است.

بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که به احتمال زیاد نرخ بهره دلار باز هم کاهش می‌یابد و این مسئله شرایط را برای رشد بیشتر بازارهای مالی در این کشور مساعد می‌کند.

مارک اسپتزناگل، کارشناس ارشد سرمایه گذاری مؤسسه یونیورسا، بر این باور است که ممکن است بازارهای مالی یک رشد ۲۰ درصدی دیگر را تجربه کنند و شاخص S&P500 از ۶۶۰۰ واحد کنونی به بالای ۸۰۰۰ واحد برسد.

وی اما هشدار داده که این رشد به احتمال زیاد به یک سقوط تاریخی ختم می‌شود و پیش بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در برابر نرخ استقراض بالای کنونی کمر خم کند.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: من یک سقوط ۸۰ درصدی را پیش بینی می‌کنم. البته پس از یک رشد سنگین. من معتقدم که ما هم اکنون وسط این رشد سنگین قرار داریم.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

