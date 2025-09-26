به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و مس رفسنجان در هفته پنجم لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت علی سام و در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر خلیفه اصل خاتمه یافت.

دو تیم در نیمه نخست بازی پایاپایی ارائه دادند و موقعیت‌هایی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما تنها یک گل در این نیمه به ثبت رسید.

در دقیقه ۴۳، امیرحسین جلیلی‌وند موفق شد با یک حرکت دقیق و حساب‌شده توپ را وارد دروازه مس رفسنجان کند تا استقلال خوزستان با این گل از حریف پیش بیفتد. این گل لحظه مهمی در نیمه اول بود که تا پایان نیمه تغییر نتیجه‌ای نداشت.

در نیمه دوم، دو تیم همچنان موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند اما استقلال خوزستان با بهره‌گیری از لحظات حساس بازی موفق شد نتیجه را تثبیت کند.

در دقیقه ۵۷، عارف رستمی با ارسال یک پاس دقیق، فرصت مناسبی را در اختیار حجت احمدی قرار داد و او با یک ضربه حساب‌شده گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا فاصله را دو گل کند.

این گل نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازی داشت و استقلال خوزستان با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل مس رفسنجان به برتری دست یافت.

استقلال خوزستان با کسب این پیروزی ۵ امتیازی شد و مس رفسنجان ۲ امتیازی باقی ماند.