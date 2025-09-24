به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملکشاهکویی ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت عظیم فرهنگی و معنوی دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس گنجی تمامنشدنی است؛ اما بهرهبرداری ما از این گنج تاکنون متناسب با ظرفیت آن نبوده است. هرچقدر بتوانیم بهتر به این گنج رجوع کنیم، بهتر میتوانیم نسل امروز را با مفاهیم ایثار، شهادت و مقاومت آشنا کنیم.
وی افزود: یکی از جلوههای روشن فرهنگ ایثار و شهادت در گلستان، برگزاری یادوارههای مردمی شهدا است. بیش ازسه هزار و۵۰۰ یادواره در سطح استان، به همت مردم و بدون اتکا به بودجههای دولتی برگزار میشود که نشاندهنده عمق ارادت مردم به شهدا است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به برگزاری دومین اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید استان گلستان گفت: در مهرماه سال آینده، این اجلاسیه را با محوریت دو مأموریت اصلی برگزار خواهیم کرد؛ نخست، یاد شهدا که شامل جمعآوری یادگارها و آثار مادی و معنوی شهیدان است، و دوم، پیام شهدا که از طریق تولید کتاب، مستند، فیلم کوتاه و بلند و سایر فعالیتهای فرهنگی منتقل میشود.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت در تولید آثار فرهنگی گفت: نوشتن کتاب به تنهایی کافی نیست. مهم آن است که بدانیم این کتابها چه میزان مخاطب دارند، چند نفر آنها را خواندهاند و چه اثری در جامعه گذاشتهاند. باید مخاطب مشخص شود، بازخورد گرفته شود و آثار به گونهای باشند که در جامعه جریانساز شوند.
ملکشاهکویی همچنین از طراحی و اجرای پروژههایی نظیر «دهکده مقاومت» در کنار اجلاسیه خبر داد و اظهار کرد: با واگذاری زمین از سوی استانداری، دهکده مقاومت راهاندازی خواهد شد تا به یک مرکز دائمی برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس تبدیل شود.
وی با انتقاد از سهم کم برخی نهادها در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: مثلاً آموزشوپرورش در برخی استانها شهدای بومی را در محتوای درسی دانشآموزان گنجاندهاند، اما در استان ما این اتفاق کمتر افتاده است. همه دستگاهها باید پای کار بیایند تا نسل جدید با الگوهای حقیقی ایثار و مقاومت آشنا شوند. البته در این میان، نقش مردم در برگزاری یادوارهها و زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت، بینظیر و ستودنی است.
