پس از ۱۵ سال؛ پروژه تالار شهر قزوین در انتظار آغاز جدی عملیات اجرایی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پروژه تالار شهر قزوین که در سالهای گذشته با هدف ایجاد یک مجموعه فرهنگی و هنری کلنگزنی شد، پس از گذشت بیش از ۱۵ سال، هنوز در مرحلهای ابتدایی از پیشرفت فیزیکی قرار دارد.
با وجود ظرفیتهای گسترده این مجموعه برای توسعه فعالیتهای فرهنگی در استان، اختلاف نظرها، تأخیر در تصمیمگیری و نبود هماهنگی اجرایی، روند تکمیل آن را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس برآوردهای موجود، پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر حدود ۵ تا ۱۱ درصد اعلام شده و مسئولان فرهنگی و عمرانی استان در تلاشاند تا با واگذاری رسمی پروژه به شهرداری، مسیر اجرای آن را تسهیل کنند.
واگذاری پروژه به شهرداری نهایی شد؛ بازنگری نقشهها در دستور کار
جواد حقلطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین، در گفتوگو با خبرنگار مهر از واگذاری رسمی پروژه تالار شهر به شهرداری قزوین خبر داد و گفت: تفاهمنامهای میان استانداری و شهرداری منعقد شده که بر اساس آن ادامه اجرای پروژه تالار شهر به شهرداری سپرده شده است.
وی با اشاره به قدمت نقشههای موجود، اظهار کرد: نقشههای فعلی مربوط به سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ هستند و با توجه به گذشت بیش از یک دهه، نیازمند بازطراحی و بهروزرسانی هستند بر همین اساس مقرر شده شهرداری تا پایان شهریورماه بازنگری و طراحی مجدد نقشهها را انجام دهد.
حقلطفی افزود: در مهرماه جلسهای برای بررسی روند بازطراحی نقشهها برگزار خواهیم کرد تا وضعیت فعلی مشخص شود و تصمیمگیری نهایی درباره ادامه مراحل اجرایی پروژه صورت گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت فرهنگی پروژه تالار شهر، تلاش داریم با همکاری شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، روند اجرایی آن را تسریع کرده و زمینه بهرهبرداری از این مجموعه را برای استفاده عمومی فراهم کنیم.
شورا از طرح استقبال کرده؛ منتظر تصمیم نهایی هستیم
علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه تالار شهر از واگذاری رسمی این طرح به شهرداری قزوین خبر داد و گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و همراهی مسئولان استانی، نقشهها و پلنهای قدیمی تالار شهر برای ادامه روند اجرایی به شهرداری سپرده شده است.
وی افزود: طبق تفاهمنامه صورتگرفته، شهرداری موظف شده تا پایان مردادماه نقشههای موجود را در کمیته فنی بازنگری و بهروزرسانی کند. این تفاهم کلی با هدف تسریع در روند ساخت تالار و بهرهبرداری فرهنگی از آن انجام شده و تشریفات قانونی واگذاری نیز نهایی شده است.
هوشمند با اشاره به توافق صورتگرفته برای استفاده فرهنگی از تالار، تصریح کرد: بر اساس توافق انجامشده، مقرر شده است که تالار شهر ماهانه پنج روز در اختیار اهالی فرهنگ، رسانه و حوزه دین قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت آن در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی بهره برد.
وی ادامه داد: برای پیگیری این موضوع، حتی در صحن شورای شهر نیز حضور پیدا کردم و خوشبختانه اعضای شورا نیز از این طرح استقبال کردند. اکنون منتظر آغاز رسمی عملیات اجرایی از سوی شهرداری هستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین درباره زمان پیشبینیشده برای تکمیل پروژه گفت: برآورد اولیه شهرداری برای تکمیل تالار بین یک سال تا ۱۸ ماه است، اما بررسیهای دفتر نظارت نشان میدهد که در صورت اجرای فازبندی مناسب، این زمان میتواند کاهش یابد.
وی با اشاره به اختلاف نظر در میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، اظهار کرد: از نگاه ما حدود ۱۱ درصد پیشرفت حاصل شده، اما کارشناسان فنی شهرداری رقم ۵ تا ۶ درصد را اعلام کردهاند؛ با این حال آنچه اهمیت دارد آغاز فاز اجرایی و تقسیمبندی مراحل کار است که میتواند روند ساخت را تسریع کند.
هوشمند در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی شورای شهر و شهرداری، این پروژه مهم فرهنگی در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری برسد و به بستری برای فعالیتهای هنری و اجتماعی استان تبدیل شود.
ظرفیت فرهنگی تالار شهر باید در خدمت مردم قرار گیرد
قاسم اللهیاری، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پروژه تالار شهر، اظهار کرد: این مجموعه که متعلق به ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است، ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یک مجموعه کامل فرهنگی و هنری دارد و میتواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای فرهنگی شهروندان قزوینی باشد.
وی افزود: صورت تحقق همکاری بین مدیریت شهری و ارشاد برای ساخت این مجموعه، تالار شهر میتواند به بستری برای اجرای پروژههای فرهنگی و هنری متعدد تبدیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
اللهیاری با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تصمیمگیری، تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود و نیاز شهر به فضاهای فرهنگی استاندارد، لازم است که این پروژه از حالت بلاتکلیف خارج شده و با برنامهریزی دقیق وارد مرحله اجرایی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از تالار شهر نهتنها به ارتقای زیرساختهای فرهنگی استان کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز تعامل بیشتر میان هنرمندان، اهالی رسانه و نهادهای فرهنگی باشد. امیدواریم با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، این پروژه هرچه سریعتر به نتیجه برسد و در خدمت مردم قرار گیرد.
بلاتکلیفی ۱۵ ساله به پایان میرسد؟
به گزارش مهر، با وجود ظرفیتهای فرهنگی و هنری گسترده تالار شهر قزوین، این پروژه پس از ۱۵ سال همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد.
اختلاف نظر در میزان پیشرفت، نبود هماهنگی اجرایی، و تأخیر در بازنگری نقشهها، موجب شده تا این مجموعه از دسترس مردم و اهالی فرهنگ خارج بماند.
حالی که تفاهمنامه واگذاری به شهرداری نهایی شده و شورا نیز اعلام حمایت کرده، انتظار میرود با تصمیمگیری قاطع و اجرای فازبندی دقیق، این پروژه از رکود خارج شده و به نقطهای روشن در تقویم فرهنگی استان تبدیل شود.
مردم قزوین، هنرمندان و فعالان فرهنگی، چشمانتظار آغاز واقعی عملیات اجرایی هستند؛ عملیاتی که نباید باز هم به آیندهای نامعلوم موکول شود.
