سیدهاشمی:کلنگ پروژه رفاهی و ورزشی شهرداری اردبیل به زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سیدهاشمی ظهر یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی مجموعه ورزشی و رفاهی شهرداری اردبیل که با حضور دادستان، فرماندار، مسئولان استانی و مدیران شهری برگزار شد،؛اظهار داشت: در حوزه نشاط اجتماعی که یکی از شاخصه‌های توسعه شهری مبتنی بر سلامت است، شورای شهر اردبیل گام‌هایی برداشته است. هرچند این اقدامات هنوز برای رسیدن به شهری انسان‌محور کافی نیست، اما در راستای ارتقای سلامت روحی و جسمی شهروندان، در روزها و ماه‌های آینده جلسه‌ای با اداره بهداشت و درمان اردبیل برگزار خواهیم کرد تا برنامه‌هایی مؤثر و کاربردی در این زمینه تدوین و اجرا شود.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی شهرداری متولی اصلی حوزه نشاط اجتماعی و فعالیت‌های ورزشی است؛ گفت: وظیفه خود می‌دانم از تلاش همکارانم در سازمان فرهنگی ورزشی که در دو روز گذشته، همزمان با هفته کودک، جشنواره بادبادک‌ها را برگزار کردند، صمیمانه قدردانی کنم. این جشنواره فرصتی ایجاد کرد تا خانواده‌ها همراه با کودکان خود، سنت‌های اصیل را زنده نگه دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: یکی از محورهای اساسی مورد پیگیری در شورای شهر، سلامت شهروندان بوده است. در این زمینه، طرح مسجدمحوری را نیز دنبال کردیم و در بودجه سال جاری توجه ویژه‌تری به آن داشته‌ایم. امروز که در محل اجرای پروژه مجموعه چندمنظوره رفاهی و ورزشی شهرداری اردبیل حضور داریم، نشان‌دهنده عزم جدی ما در توجه به سلامت جسمی و روحی مردم است.

وی از مدیران شهرداری خواست با رعایت اصول و پروتکل‌های مدیریتی، تمام اقدامات اجرایی خود را به‌درستی پیش ببرند و خاطرنشان کرد: در ۵ تا ۶ ماه باقی‌مانده از دوره ششم شورای شهر، تا آخرین لحظه از تلاش برای خدمت به مردم و افزایش رضایت عمومی دریغ نخواهیم کرد.

سیدهاشمی در پایان ضمن تبریک به فرزاد رحیم زاده مدیر جدید روابط عمومی شهرداری اردبیل از وی خواست تا از هرگونه جناح‌بندی و گروه‌گرایی پرهیز کرده و فضای اطلاع‌رسانی را برای تمامی رسانه‌ها فراهم کنند.

رئیس شورای شهر اردبیل افزود: ما همواره پذیرای نقدهای سازنده هستیم و نقد را فرصتی برای بهبود عملکرد خود می‌دانیم.