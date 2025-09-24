واکنش وحید هاشمیان به شعار «حیا کن رها کن»؛ روحیه من ماندن است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نشست خبری قبل از بازی با ملوان بندرانزلی در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال گفت: بازی خیلی مهمی داریم که باید با موفقیت آن را پشت سر بگذاریم. تعدادی مصدوم داریم و امیدوارم به جمع ما از هفته آینده اضافه شوند. درباره موضوعاتی باید صحبت کنم و هواداران باید بدانند که هدف کادر فنی برد و پیروزی است. من باید این تیم را به موفقیت برسانم و آبروی خودم مهم است. دو ماه بود که لیگ ایران تمام شده بود و بازیکنان خوب جذب شده بودند. از روز سوم اردوی ترکیه بازیکنان را آنالیز کردیم و دیدیم که برای برخی پست‌ها نیاز به جذب بازیکن داریم. دفاع راست، دفاع چپ و هافبک دفاعی بود که نیاز به جذب داشتیم. بالای ۵۰ بازیکن را بررسی کردیم و بسیاری از آن‌ها را فیلم بازی‌شان را دیدیم. سرژ اوریه، ابرقویی و باکیچ را جذب کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: ما در خیلی از بازی‌ها بازیکنان اصلی خودمان را نداشتیم و مجبور بودیم از بازیکنانی استفاده کنیم که سابقه بازی در پست‌های غیرتخصصی را دارند. برای مثال در بازی با فولاد، سرژ اوریه آسیب دیدگی داشت و امیدوار هستیم به ما اضافه شود. ضمن اینکه یعقوب براجعه هم درگیر مشکلات شخصی و درمانی شده بود و مدتی نبود. سهیل صحرایی هم تیم امید را همراهی می‌کرد. از این رو از بازیکنان دیگر مثل میلاد محمدی استفاده کردیم که در تیم ملی ایران چندین بار در جناح راست بازی کرد و به نظرم در حد توان خود خوب بازی کرد.

او درباره غیب تیوی بیفوما افزود: او هم مشکل مصدومیت داشت و نتوانست بازی کند و همین مشکلات را درباره رضا شکاری نداشتیم.

هاشمیان خبر از مصدومیت دو بازیکن ملی پوش داد و گفت: همین دیروز کنعانی زادگان و اورونوف دچار آسیب شدند. فردا شاید خیلی ها تعجب کنند که چرا اینها نیستند. البته کادر پزشکی در حال تلاش برای حضور یکی دو بازیکن است. به این خاطر از بازیکنان غیرتحصصی در پست های دیگر استفاده نمی کنیم بلکه نیازهای به وجود امده باعث شده این کار را انجام دهیم.

او درباره فشار مضاعف روی خود و تیمش بر خلاف سایر باشگاه ها و شنیدن شعار «حیا کن رهاکن» از سوی تماشاگران در بازی قبلی با چادرملو اردکان تصریح کرد: من نمی توانم در این باره صحبت کنم. از طرف خودم و کادرفنی باید بگویم شبانه روزی کار و تلاش برای موفقیت پرسپولیس می کنیم. شرایط فعلی جدول نشان می دهد امتیازها به هم نزدیک هستندو موضوعی که وجود دارد بازیکنان ما استادیوم اصلی خود را آزادی می دانند. قطعا اگر در انجا بازی می کردیم حس خانه بودن را به ما می داد.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: تیم ها در اول فصل تا می خواهند به شرایط عادی و هماهنگی برسد دچار مصدومیت می شوند. آسیب دیدگی هایی سراغ می آید که گاهی در تمرینات ما هم نبود. خدابنده‌لو در تمرین تیم ملی بزرگسالان و صحرایی و صادقی هم در تیم امید دچار مصدومیت شدند. از هواداران می خواهم صبر داشته باشند و فصل طولانی پیش رو داریم. سایر تیم ها هم هنوز شرایط ایده آل پیدا نکرده اند و این طبیعی است.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به اینکه اگر به گذشته بازگردد و فشار فعلی را آگاه باشد باز هم حاضر است هدایت این تیم را بر عهده بگیرد، یادآور شد: من قطعا هرجایی که بودم تلاش خودم را کرده و می کنم. فوتبال جنگ و مبارزه است. هم در دوران بازی و هم مربیگری ام این روحیه در من وجود داشته است که بمانم و با حمایت خداوند و هواداران بتوانیم نتیجه بگیریم.

هاشمیان گفت: دوست داشتیم برخی بازیکنان به تیم ما بیایند اما انتخاب بازیکن از روزی که من آمدم بر اساس خواسته من بوده است. گفتند بعضی بازیکنان را اگر نگیریم به تیم دیگری می روند که ما گفتیم می توانند بروند چون ما بر اساس نیاز فنی بازیکن می گیریم اما گاهی خبری شنیده می شود که فلان بازیکن گفته است من به پرسپولیس نمی آیم. آنوقت هوادار ناراحت می شود. بازیکنان با قیمت مناسب گرفتیم. چنین عواملی باعث می شود حاشیه های غیر واقعی تاثیرگذار شود. امیدوارم زمان ، شاهد و گواه تصمیمات خوب ما باشد.

سرمربی سرخپوشان درباره اینکه گفته می شود مربیانی همچون او و نویدکیا به دلیل ارامش موفق می شوند گفت: در تیم ما اینقدر بازیکنان حرفه ای داریم که تا حالا کوچکترین مشکلی رقم نخورده است. آقای نویدکیا هم فکر می کنم چند فصل پیش سوم شدند و به همین خاطر این فرضیه است. فوتبال ما نیاز به پوست اندازی دارد. تنها در سخت افزار نیاز به پیشرفت نیست بلکه در علم و همه چیز هم باید بهتر شویم تا چنین چرخه ای در فوتبال ایران شکل بگیرد.



هاشمیان درباره حضور جمال لوئیس مدافع ایرلندی در تست پزشکی، گفت: ما تاکنون برای پست چپ ده گزینه داشتیم و آخرین نتیجه ما به دو گزینه رسید. اگر توافق کنیم انجام خواهد شد وگرنه می‌گردیم تا بهترین بازیکن را جذب کنیم. تست پزشکی را انجام دادند و دکترهای تیم حضور داشتند. سپس MRI گرفتند و تاکنون از نظر سلامتی جواب‌ها مثبت بوده و مرحله بعدی مذاکره است. پیش از ایشان با رگیلون مذاکره کردیم و همزمان پیشنهاد اورتون و لیگ فرانسه آمد. بازیکنان خوبی داریم و تیم باید تقویت شود. ایشان هم اگر تمام روند خوب پیش برود خوشحال می‌شویم که بیاید وگرنه گزینه‌های دیگر را بررسی می‌کنیم.

هاشمیان درباره قول مالک باشگاه برای جذب دو بازیکن سطح بالا گفت: پنج بازیکن را درخواست جذب دادیم که سه بازیکن جذب شد. بازیکن مهاجمی بود که دو میلیون یورو خودش می‌خواست و یک میلیون هم باشگاهش می‌خواست. در آن زمان باشگاه در نظر داشت که سقف را رعایت کند. آقای احمدی فکر نمی‌کردند که تیم‌های دیگر این هزینه‌ها را انجام دهند. بازیکنی از تیم اسلوونی و آلمان و آفریقای جنوبی را دیدیم. همچنین کاپیتان بوسنی و هرزگوین را دیدیم و آنالیز کردیم و صحبت کردیم. کوتاهی نبوده اما برخی بازیکنان در آخرین دقیقه پیشنهاد را رد کردند. مثلا کاپیتان بوسنی قرار بود به ایران بیاید اما لحظه آخر همسرش گفت که به ایران نمی‌آید. همه تلاش‌ها را کردیم، برای گرفتن بازیکن آزاد محدودیت داریم. در این بخش باید دقت کنیم تا بازیکن خوب انتخاب کنیم. اکنون محدودیت پیدا کردن بازیکن آزاد خوب داریم. از اکنون داریم تمام لیگ‌ها را بررسی می‌کنیم. بازیکنانی که جذب کردیم، خیلی سریع بود. دو بازیکن به دلیل محدودیت سقف موفق به جذب نشد.