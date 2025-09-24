به گزارش خبرنگار مهر، در آیین آغاز عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی که عصر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین جواد حسینیکیا نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تکمیل زیرساختها برای توسعه صنعتی تأکید کرد.
حجت الاسلام حسینیکیا با گرامیداشت ایام دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی گفت: توسعه نیازمند ایجاد زیرساخت است و بدون این زیرساختها هیچگاه رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. وی افزود: شهرک صنعتی سنقر به دلیل قرار گرفتن در کنار مسیرهای ارتباطی ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری دارد و تأمین برق پایدار میتواند تضمینکننده آینده صنعتی شهرستان باشد.
نماینده مردم سنقر با اشاره به میزان سرمایهگذاریها در این منطقه گفت: مجموع سرمایهگذاریهای انجام شده در شهرک صنعتی حدود هزار و پانصد میلیارد تومان است و تنها یک واحد پتروشیمی با بیش از ده هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال اجراست که نشاندهنده اهمیت تکمیل زیرساختهای برق، گاز و راه برای پایداری فعالیتهاست.
وی تصریح کرد: بانکها باید در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری شتاب بیشتری داشته باشند زیرا بخش بزرگی از تعهدات بانکی هنوز عملیاتی نشده است و این کندی میتواند روند توسعه واحدهای صنعتی را مختل کند.
حسینیکیا همچنین به ظرفیتهای معدنی شهرستان اشاره کرد و گفت: معادن فلزی این منطقه میتواند جایگزین نفت شود اما لازم است پروانههای بهرهبرداری سریعتر صادر و در صورت تأخیر، پروانههای غیرفعال لغو شود تا سرمایهگذاران فعال فرصت کار پیدا کنند.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان سازمانهای مرتبط افزود: آب منطقهای، شرکت گاز و شهرکهای صنعتی باید در تکمیل فوری زیرساختهای مورد نیاز شهرک همکاری داشته باشند تا چراغ تولید هرچه زودتر روشن بماند.
حسینیکیا در پایان تأکید کرد: تمامی پروژههای مصوب سفرهای استانی باید زمانبندی شفاف داشته باشد تا مسئولان مرتبط پاسخگوی هرگونه تأخیر باشند و مردم نتیجه جلسات و پیگیریها را در عمل ببینند.
نظر شما