پروژه سد «مخمل کوه» ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاراحمدی امروز چهارشنبه در جریان بازدید وزیر نیرو از سد «مخمل کوه»، اظهار داشت: این سد باهدف تأمین آب شرب پایدار شهر خرم‌آباد به مقدار ۵۵ میلیون مترمکعب و پنج میلیون مترمکعب صنعت، در حال اجرا است.

وی عنوان کرد: از سال ۸۲ عملیات اجرایی این پروژه شروع شده و به ارزش فعلی، بالغ بر دونیم همت کار اجرایی انجام شده به‌عنوان زیرساخت در این پروژه یا همان طرح «کاکارضا» داریم.

مشاور سد مخمل کوه خرم‌آباد، افزود: در محل آب پخش قرار بوده که ۲۷ میلیون مترمکعب آب به مخزن سد «سراب تلخ» منتقل شود که این امر دولایه عمرانی یک و دو را به مساحت سه هزار هکتار مشروب خواهد کرد.

یاراحمدی، تصریح کرد: سد «مخمل کوه» هم اکنون در حال اجرا است، این سد با ظرفیت ۳۵ میلیون مترمکعب توان تنظیم ۶۰ میلیون مترمکعب آب را دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه بالغ بر ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: ۶۰ میلیون مترمکعب آب، برای افق سال ۱۴۲۵ شهر خرم‌آباد در قالب این طرح دیده شده است.

مشاور سد مخمل کوه خرم‌آباد با اشاره به اینکه الان آب شهر خرم‌آباد از طریق سراب‌ها و چاه‌ها تأمین می‌شود، گفت: اجرای این طرح، باعث می‌شود که به شکل ثقلی، آب باکیفیت رودخانه «هرو» به بلندترین نقطه شهر خرم‌آباد برسد.