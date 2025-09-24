نشت گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی حادثه آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اظهار کرد: در ساعت ۱۱:۴۸ دقیقه قبل از ظهر ۲ مهر ماه جاری طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر اعلام نشتی لوله گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی ساحل در ورودی شهر بندرعباس، سریعاً واحد بحران دانشگاه (EOC) تیم فرماندهی عملیات را فعال و جهت بررسی به محل وقوع حادثه اعزام و همزمان ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جاده‌ای ایسین، بانوان ۱و۲، ساحلی ،۲ دستگاه آمبولانس هلال احمر و تیم بحران معاونت بهداشتی به آدرس اعلامی اعزام و به بیمارستان‌ها اعلام آماده باش شد.

وی افزود: پس از حضور تیم بحران دانشگاه و کارشناسان اورژانس و ارزیابی اولیه صحنه، توسط واحد ایمنی کارخانه در ۱٠ دقیقه اول وقوع حادثه نشتی گاز برطرف شده بود.

قاسمی اضافه کرد: مصدومین که حین انجام کار، بدنبال استنشاق گاز آمونیاک، دچار مسمومیت شده بودند که یک نفر آقا و ۱۲ نفر خانم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، اکسیژن تراپی، جهت بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی‌تر، توسط آمبولانس‌های حاضر در صحنه، ۴ نفر به بیمارستان خلیج فارس، ۴ نفر به بیمارستان صاحب الزمان (عج) و ۵ نفر به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.