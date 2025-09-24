  1. استانها
  2. سمنان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

انعقاد تفاهم‌نامه زیست محیطی برای تقویت حفاظت از حیات‌وحش مجن و نردین

شاهرود- رئیس اداره محیط زیست شاهرود از امضای تفاهم‌نامه همکاری با کلانتری مجن و نردین خبر داد و هدف از این اقدام را تقویت حفاظت از محیط زیست و حیات وحش این مناطق عنوان کرد.

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس تفاهم نامه همکاری با فرمانده کلانتری مجن به امضا رسید، ابراز داشت: هدف از این اقدام تنگ شدن عرصه بر متخلفان و شکارچیان غیر مجاز است.

وی افزود: همان طور که رزمندگان با ایثار و فداکاری از خاک کشور دفاع کردند امروز نیز محیط بان ها در با همراهی نیروی انتظامی در سنگر حفاظت از طبیعت و و حیات وحش تلاش می‌کنند.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود بابیان اینکه هدف از برقراری این تفاهم نامه‌ها کوتاه شدن دست متخلفان از محیط زیست است، ابراز داشت: تقویت حفاظت از منطقه مورد تاکید است.

قربانلو با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری دیگری میان محیط زیست و عوامل انتظامی نردین منعقد شد، تصریح کرد: این تفاهم نامه گامی در زمان افزایش امنیت منطقه است.

وی افزود: در قالب این تفاهم نامه حفاظت از حوزه استحفاظی محیط بانی چارملی ارتقا و کشف جرم و دستگیری متخلفان احتمالی و حفاظت مؤثر تر از منطقه بیشتر خواهد شد.

