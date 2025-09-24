علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس تفاهم نامه همکاری با فرمانده کلانتری مجن به امضا رسید، ابراز داشت: هدف از این اقدام تنگ شدن عرصه بر متخلفان و شکارچیان غیر مجاز است.

وی افزود: همان طور که رزمندگان با ایثار و فداکاری از خاک کشور دفاع کردند امروز نیز محیط بان ها در با همراهی نیروی انتظامی در سنگر حفاظت از طبیعت و و حیات وحش تلاش می‌کنند.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود بابیان اینکه هدف از برقراری این تفاهم نامه‌ها کوتاه شدن دست متخلفان از محیط زیست است، ابراز داشت: تقویت حفاظت از منطقه مورد تاکید است.

قربانلو با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری دیگری میان محیط زیست و عوامل انتظامی نردین منعقد شد، تصریح کرد: این تفاهم نامه گامی در زمان افزایش امنیت منطقه است.

وی افزود: در قالب این تفاهم نامه حفاظت از حوزه استحفاظی محیط بانی چارملی ارتقا و کشف جرم و دستگیری متخلفان احتمالی و حفاظت مؤثر تر از منطقه بیشتر خواهد شد.