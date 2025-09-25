عزیزان: ۱۵۰۰ تن گردو در ایلام برداشت می شود

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز، عملیات برداشت گردو از باغات استان ایلام آغاز شده و پیشبینی میشود امسال بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن گردو از سطح باغات بارور استان برداشت شود.
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: بخش عمده باغات گردوی استان در منطقه میشخاص قرار دارد که با تولید قابل توجه، در رتبه نخست تولید گردو در استان قرار گرفته است.
وی افزود: در شهرستان ایلام بالغ بر ۸۳۵ هکتار باغ بارور وجود دارد که بیش از ۵۰۰ هکتار آن به باغات گردو اختصاص دارد.
عزیزان ادامه داد: از این سطح، امسال حدود یک هزار و ۵۰۰ تن محصول به ارزش ریالی ۳۰۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به نقش مهم بهرهبرداران در این حوزه گفت: حدود ۸۵۰ نفر از فعالان این بخش سالانه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی آموزش میبینند. از جمله اقدامات اصلاحی انجامشده میتوان به پیوند شاخهکاری و استفاده از ارقام جدید برای افزایش تولید و کیفیت محصول اشاره کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش عمده بازار مصرف گردوی تولیدی استان در داخل استان ایلام قرار دارد و برداشت این محصول تا نیمه اول مهرماه ادامه خواهد داشت.
