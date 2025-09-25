شاگردان پیاتزا ست نخست را از جمهوری چک گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ساعت ۱۱ صبح امروز (پنچشنبه) به مصاف جمهوری چک رفت.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم موفق به شکست صربستان شد.
ترکیب ایران:
روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال برای این دیدار حساس مرتضی شریفی، محمد ولی زاده، عرشیا بهنژاد، پوریا خانزاده، یوسف کاظمی، علی حاجیپور و محمد حضرتپور به میدان فرستاد.
ست اول: ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران
اولین امتیاز سرویس را بازیکنان چک از دست میدهند و برای ایران ثبت میشود. ایران در همان ابتدای بازی پیشتاز میدان بود و پوریا خانزاده با آبشار دیدنی امتیاز ۸ را برای ایران ثبت کرد تا اختلاف امتیاز به عدد ۴ برسد. در ادامه یوسف کاظمی امتیاز ۹ را برای ایران ثبت کرد تا سرمربی چک تقاضای وقت استراحت کند. چندین دفاع متوالی تیم چک فاصله اختلاف امتیاز را کم کرد و به همین پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد.
در ادامه نتیجه به امتیاز تساوی ۱۱ رسید و بازی هر دو تیم پایاپای پیش رفت. سرویسهای خوب پوریا خانزاده دو امتیاز مهم را برای ایران ثبت کرد تا نتیجه ۲۲ بر ۲۰ به سود ایران پیش برود. هوشیاری مرتضی شریفی امتیاز ۲۴ را برای ایران ثبت کرد. بردیا سعادت در اواخر بازی به میدان آمد و یک امتیاز برای چک ثبت شد و پیاتزا هم تقاضای وقت استراحت کرد. حاجی پور با آبشار دیدنی امتیاز ۲۵ را برای ایران به دست آورد.
ادامه دارد....
