به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم پیس از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و مقابله با زمینخواری، اظهار کرد: این نشست با حضور نمایندگان همه دستگاههای مرتبط برگزار شد و موضوعات گوناگونی از جمله ساماندهی فرآیند واگذاری زمین و نحوه پاسخگویی به متقاضیان در دستور کار قرار گرفت.
سامری با اشاره به یکی از مصوبات کلیدی این کارگروه، خاطرنشان کرد: مقرر شده بود که تمامی دستگاههای استان بانک اطلاعاتی زمینهای خود را بهروزرسانی و تکمیل کنند تا اطلاعات دقیق مربوط به موقعیت، مساحت و نوع کاربری اراضی در دسترس باشدو در جلسه امروز نیز تأکید شد این فرآیند باید در کوتاهترین زمان ممکن نهایی شود.
وی در ادامه بر ضرورت یکپارچهسازی سامانههای واگذاری زمین تأکید کرد و گفت: هر دستگاهی تاکنون سامانهای جداگانه برای ثبت درخواستها ایجاد کرده است، اما برای تسهیل دسترسی مردم و جلوگیری از اطاله روند اداری، این سامانهها باید بهصورت متصل و هماهنگ عمل کنند تا متقاضیان در کوتاهترین زمان پاسخ خود را دریافت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین درباره تغییر کاربریهای غیرمجاز در سطح استان بیان کرد: بر اساس مصوبه کارگروه، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری فرمانداریها موظف شد همچون گذشته با اخذ آرای قضائی نسبت به تخریب بناهای غیرمجاز و بازگرداندن زمینهای تغییر کاربری یافته به وضعیت اولیه اقدام فوری انجام دهد.
سامری تصریح کرد: مقابله با زمینخواری و برخورد با تغییر کاربریهای غیرقانونی، از اولویتهای مهم دستگاههای اجرایی است و در این مسیر، هیچگونه مماشات پذیرفته نیست.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل مصوبات و هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، از یکسو دسترسی متقاضیان واقعی زمین تسهیل و روند واگذاری ساماندهی میشود و از سوی دیگر فرصت سوءاستفاده برای افراد سودجو از بین خواهد رفت.
