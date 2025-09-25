عباسقلی زاده: هدف اصلی دشمن مشوش سازی افکار عمومی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تبریز بعد از تهران دومین شهری بود که با رژیم صهیونیستی درگیر شد و نیروهای مسلح دشمن را زمین گیر کرد و از مردم تشکر می‌کنم چرا که به فرموده رهبر معظم انقلاب، اصلی ترین پیروز جنگ ۱۲ روزه همین مردم بودند و بر خلاف خواست دشمن عمل کردند.

وی افزود: سخنرانی روز گذشته رئیس جمهور و نشان دادن تصاویر جنایات رژیم صهیونیستی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل قابل قدردانی است.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل دشمن، قدرت حرف اول را می‌زند؛ در طول تاریخ از دوران قاجار تا پهلوی و دوران انقلاب هیچ پیمان نامه‌ای نبوده که به نفع کشور ما باشد.

عباسقلی زاده با بیان اینکه هدف دشمن پریشان سازی افکار عمومی است، گفت: اگر ۳۰۰ سال دوران کشورمان بخواهیم رصد کنیم، می‌بینیم دشمن هدف دارد افکار عمومی را مشوش کنند و اعلام کردند اگر جلوی ایران را نگیریم تا آخر این دهه ایران جزو قدرت‌های برتر دنیا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در سال‌های قبل حین مذاکرات تحریم‌ها را افزایش داد و اخیراً نیز در حال مذاکره بود که حمله نظامی کرد.

وی در پایان یادآور شد: با حضور و وحدت مثال زنی اقشار مختلف جامعه و مطالبات معقول و منطقی از مسئولین، می‌توانیم مشکلات کشورمان را به دست خودمان حل و فصل کنیم و ضعف‌هایی که داریم به دست خودمان برطرف خواهد شد.