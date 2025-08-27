آغاز عملیات اجرایی جاده دوبانده یاسوکند

علیرضا زندیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از ۲۵ سال است که معادن بخش کرانی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و برای نخستین‌بار در دوره یازدهم مجلس، شرکت‌های معدنی موظف شدند بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی خود نسبت به آسفالت جاده‌های روستایی محدوده معادن اقدام کنند که بر این اساس روستاهای سیفعلی‌کندی، نورمحمدکندی، ینگی‌آباد، گل‌قشلاق و هشتادجفت تحت پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ با برگزاری جلسات متعدد با مدیران معادن، وزیران صمت، راه و شهرسازی و مسئولان سازمان راهداری، اعتراض خود را نسبت به بهسازی سطحی جاده فعلی اعلام و احداث جاده دوبانده یاسوکند را به‌عنوان مطالبه اصلی مطرح کردیم.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: پس از پیگیری‌های فراوان، تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص تنظیم شد و مقرر گردید شرکت‌های صبانور، کیمیا معادن، زرین معدن و احسان استیل بر اساس میزان تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه در اجرای پروژه مشارکت کنند.

زندیان با بیان اینکه این پروژه از حدفاصل دوراهی بیجار – زنجان تا شهر یاسوکند به طول ۱۲ کیلومتر اجرا می‌شود، گفت: با توجه به بهره‌برداری قریب‌الوقوع واحدهای بزرگ گندله‌سازی و احداث واحد دو و نیم میلیون تنی کنسانتره صبانور، وجود جاده دوبانده یک ضرورت حیاتی برای منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات فنی این پروژه بیش از شش ماه به طول انجامید که یکی از دلایل تأخیر در آغاز عملیات اجرایی بود و اکنون با تحویل تفاهم‌نامه به سازمان راهداری و برگزاری مناقصه از سوی شرکت صبانور برای انتخاب پیمانکار، گام عملی اجرای طرح برداشته شده است.

نماینده مردم بیجار در پایان با گلایه از مسئولان گذشته تأکید کرد: اگر در دوره‌های پیشین بخشی از این پروژه عملیاتی می‌شد، امروز شاهد بهره‌برداری کامل آن بودیم.