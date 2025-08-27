خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: سال‌هاست جاده‌های بخش کرانی و شهر یاسوکند بیجار زیر فشار تردد صدها کامیون سنگین معادن به وضعیتی بحرانی رسیده‌اند؛ جاده‌هایی که نه‌تنها آسفالت آن‌ها تخریب شده بلکه باریک بودن مسیر و گرد و خاک ناشی از رفت‌وآمد کامیون‌ها، امنیت و سلامت مردم را به‌شدت تهدید می‌کند. طی سال‌های گذشته، وعده‌های متعددی برای بهسازی این مسیرها داده شد، اما هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده است و همین مسئله نارضایتی عمومی را دوچندان کرده است.

مردم کرانی و یاسوکند می‌گویند هر روز با ترس از وقوع حادثه در جاده‌ها تردد می‌کنند و آمار تصادفات خود دلیل محکمی برای تسریع در ساخت و بهسازی این مسیر است.

حالا اما فرماندار بیجار در اقدامی کم‌سابقه، پای معادن را به جلسه شورای تأمین شهرستان کشاند تا تکلیف این معضل دیرینه روشن شود.

مهلت ۲۰ روزه، پایان وعده‌های تکراری

در جلسه شورای تأمین شهرستان بیجار که با حضور اعضای شورا و مدیران عامل معادن بخش کرانی برگزار شد، فرماندار بیجار با صراحت خطاب به مدیران معادن گفت: از فردا مجوز حمل بار شهری معادن آزاد می‌شود و از روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، حمل بار به خارج از شهرستان نیز امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این مجوز مشروط است.

وی ادامه داد: مدیران معادن متعهد شده‌اند عملیات بهسازی جاده قجور – حسن‌آباد را آغاز کنند و مهلت اجرای این تعهد تا ۱۵ شهریورماه بیشتر نیست و چنانچه در این مدت کوچک‌ترین اقدامی صورت نگیرد، فعالیت کامیون‌ها در جاده‌های شهرستان به‌طور کامل متوقف خواهد شد.

کاظمی تاکید کرد: هیچ توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن حقوق مردم منطقه ارزشمند نیست و معادن باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

فرماندار بیجار خاطر نشان کرد: درآمد هنگفت از منابع زیرزمینی باید به بهبود زندگی مردم محلی منجر شود و نخستین مطالبه مردم امروز، اصلاح جاده‌های ناایمن است.

روایت مردم؛ «ما فقط امنیت می‌خواهیم»

گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد مردم منطقه از شرایط موجود به ستوه آمده‌اند.

یکی از اهالی کرانی می‌گوید: عرض کم جاده و عبور مداوم کامیون‌های سنگین باعث شده هر روز شاهد حادثه باشیم.

وی گفت: بارها شاهد بوده‌ایم که خودروهای سواری در کنار کامیون‌ها جایی برای عبور ندارند. جاده برای ما کابوس شده است.

بانوی روستایی نیز با اشاره به مشکلات زندگی روزمره افزود: ما بچه‌هایمان را هر روز با ترس به مدرسه می‌فرستیم.

وی ادامه داد: گرد و خاکی که کامیون‌ها ایجاد می‌کنند نفس کشیدن را سخت کرده و جاده‌ها آن‌قدر خراب است که حتی برای رفت‌وآمد عادی هم مشکل داریم.

این بانوی روستایی بیان کرد: یاسوکند میزبان یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ‌آهن کشور است، اما مردم این شهر هیچ بهره‌ای از توسعه نبرده‌اند. درآمد معادن باید صرف بهسازی جاده‌ها و خدمات منطقه شود چرا که حق ما فقط تحمل کامیون‌ها نیست.

جاده حسن‌آباد–دوراهی زنجان بیجار به صورت دوبانده اجرا می‌شود

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های معدنی، جاده حسن‌آباد–دوراهی زنجان بیجار به صورت اصولی و دوبانده اجرا خواهد شد و مردم منطقه به‌زودی شاهد آغاز عملیات جدی این پروژه خواهند بود.

علیرضا زندیان اظهار داشت: همان‌طور که همشهریان عزیز مطلع هستند، حدود ۲۵ سال است که از معادن بخش کرانی بهره‌برداری می‌شود اما تاکنون سهم مناسبی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی در توسعه زیرساخت‌های منطقه هزینه نشده بود.

وی افزود: برای نخستین بار در دوره یازدهم مجلس، شرکت‌ها ملزم شدند بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه راه‌سازی هزینه کنند که نتیجه آن آسفالت روستاهایی همچون سپری‌کندی، نورمحمد و ینگ‌آباد بود.

نماینده مردم بیجار در مجلس ادامه داد: در خصوص جاده اصلی حسن‌آباد–دوراهی زنجان بیجار نیز پس از نشست‌های متعدد با وزارت صمت و سازمان راهداری، مقرر شد این پروژه صرفاً به صورت دوبانده اجرا شود و بهسازی سطح موجود کافی نیست.

زندیان با بیان اینکه تفاهم‌نامه مربوطه در سال ۱۴۰۳ به امضا رسیده است، تصریح کرد: طبق این تفاهم، شرکت‌های کیمیا، صبانور و زرین کند بخشی از هزینه‌ها را تقبل کردند و اجرای ۱۲ کیلومتر از جاده در حدفاصل دوراهی زنجان بیجار تا شهر یاسوکند با اعتباری معادل ۲۴۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: با توجه به راه‌اندازی واحد گندله‌سازی یاسوکند و کرانی با ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون تن کنسانتره و ایجاد حدود ۴۰۰ فرصت شغلی، جاده تک‌باند جوابگوی حجم تردد نخواهد بود، بنابراین اجرای دوبانده قطعی شد و به همین دلیل مطالعات و نقشه‌برداری مجدد صورت گرفت و اسناد برای مناقصه آماده شد.

وی گفت: برآورد اولیه فاز دوم این پروژه ۶۰۰ میلیارد تومان است و با اجرای کامل آن، ایمنی جاده‌ای که سال‌ها محل نگرانی مردم بوده، به طور اساسی تأمین خواهد شد.

نماینده مردم بیجار در مجلس در پایان تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که این بار پروژه به صورت اصولی و نه مقطعی اجرا می‌شود و به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهند بود.

جاده‌های کرانی و یاسوکند سال‌هاست به معضلی حل‌نشده تبدیل شده‌اند امروز، ضرب‌الاجل فرماندار بیجار آخرین امید مردم برای تغییر است؛ فرصتی ۲۰ روزه تا معادن نشان دهند در کنار بهره‌برداری اقتصادی، به مسئولیت اجتماعی خود پایبند هستند.

اگر وعده‌ها عملی شود، می‌توان به آینده‌ای امن‌تر برای جاده‌های بیجار امیدوار بود، در غیر این صورت، بی‌اعتمادی عمومی بار دیگر بر فضای منطقه سایه خواهد افکند.