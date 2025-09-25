توقف تراکتور در بازی خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و فجر سپاسی شیراز از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه سوم مهر ماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز با حضور هواداران پرشور آقا و خانم برگزار شد.

نیمه نخست شاهد بازی پایاپایی از هر ۲ تیم بودیم و علارغم اینکه هر کدام تک موقعیت‌هایی بوجود می‌آوردند نتیجه‌ای بدست نمی‌آوردند که دقیقه ۴۴ دروزدک دوماگوج موفق به گلزنی شد که داور بدلیل خطای هند دوماگوج این گل را مردود اعلام کرد تا نهایتاً این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

نیمه دوم شاگردان اسکوچیچ بازی سرعتی را در دستور کار داشته و بیشتر دقایق مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتند.

علیرغم تلاش بازیکنان تراکتور این بازی با نتیجه بدون گل پایان یافت.

ترکیب تراکتور:

علیرضا صفر بیرانوند، مهدی شیری (تیبور هالیلوویچ)، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، ایگور پستونسکی، دانیال اسماعیلی فر، مهدی هاشم نژاد (تومیسلاو استراکال)، اودیلیون زامروبکوف (رجی لوشکاجا)، محمد نادری، دروزدک دوماگوج و امیر حسین حسین زاده

ترکیب فجر سپاسی:

علی غلام زاده گماری، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، سینا شاه عباسی، مسعود ریکی، سعید زارع (میثم مرادی)، فرشید اسماعیلی (امیر طاهر)، حسین شهابی (مجتبی حق دوست)، یادگار رستمی (شروین بزرگ)، محمد آژیر و محمود مطلق زاده

قضاوت این دیدار را موعود بنیادی فرد به عنوان داور وسط، علیرضا ایلدروم، محمد علی علی پور متقی المانی داور اول و دوم، مهرداد خسروی داور چهارم و محمدرضا فلاح به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی علی غلام زاده، میثم مرادیمرادی از تیم فجر سپاسی شیراز کارت زرد دریافت کردند.