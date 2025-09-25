اسکوچیچ: از نتیجه بازی راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، دارگان اسکوچیچ عصر پنجشنبه در نشست خبری بعد از بازی با تیم فجر سپاسی شیراز گفت: از نتیجه راضی نیستم، اما از تلاش ۹۰ دقیقه‌ای بازیکنانم رضایت دارم.

سرمربی تراکتور افزود: با وجود اینکه سیستم تیم را تغییر داده بودیم و فرصت کوتاهی برای آماده‌سازی داشتیم، بازیکنان تمام توانشان را گذاشتند. چند موقعیت گلزنی را از دست دادیم، اما از تغییرات تاکتیکی و تلاش تیم خشنودم. با این حال، از برخی تصمیمات بازیکنان در زمین رضایت ندارم.

وی درباره داوری گفت: باید فکری به حال این شرایط شود. حریفان حدود ۳۰ دقیقه از وقت مفید مسابقه را هدر می‌دهند. دروازه‌بان حریف بارها بازی را متوقف کرد و زمان را کُشت. داوران باید از ذات فوتبال محافظت کنند. اگر امکان آوردن داور آلمانی نیست، دست‌کم باید جلوی این سبک بازی گرفته شود. اینکه بازیکنان حریف هر یکی دو دقیقه خودشان را روی زمین بیندازند و وقت بازی را تلف کنند، پذیرفتنی نیست.