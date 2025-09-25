به گزارش خبرنگار مهر، فینال نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا پنجشنبه شب بین دو تیم ایران و کره جنوبی برگزار و با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ به سود تیم ایران به پایان رسید تا هندبال ایران بعد از ۱۹ سال در بخش پسران بر بام آسیا بایستد.

تیم ملی هندبال کشورمان در این رده سنی تمامی هفت بازی خود را برای رسیدن به فینال این بازی‌ها با پیروزی پشت سر گذاشته بود. هندبالیست‌های کشورمان در مرحله مقدماتی با تیم‌های مالدیو، سوریه، کره جنوبی هم گروه بودند که با برتری برابر تمامی این تیم‌ها با اقتدار به دور دوم و مرحله پرزیدنت کاپ صعود کردند.

در دور دوم شاگردان مسعود ظهرابی با تیم‌های کویت، اردن میزبان این بازی‌ها و قطر هم گروه شد که موفق شد در هر سه بازی با اختلاف گل پیروز شده و به عنوان صدرنشین گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

تیم پسران زیر ۱۷ سال کشورمان در نیمه نهایی مقابل بحرین در حالی با نتیجه ۳۷ بر ۱۹ پیروز شد که این تیم در چند سال گذشته چندین بار نماینده آسیا در رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک بوده است. تیم هندبال کشورمان با این برتری ضمن راهیابی به فینال این بازی‌ها پس از سال‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را هم کسب کرد.

شاگردان ظهرابی در نهایت پنجشنبه شب برای دومین بار برابر کره جنوبی قرار گرفت و توانست از همان دقایق نخست برتری خود را برابر برترین تیم آسیا حفظ کند. نیمه اول این مسابقه با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ به سود کشورمان تمام شد و در نهایت هندبالیست‌های نوجوان ایران با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ برنده دیدار فینال شده و نخستین کاپ طلای آسیا را برای ایران بدست آوردند. دو پیروزی تیم ایران در حالی در این بازی‌ها ثبت شد که در ۱۹ سال گذشته هندبال ایران برابر کره جنوبی شکست خورده بود.

این تیم با ترکیب محمدحسین کمالی، مهدی احمدی، رضا خادمی، عرشیا جاویدی، محمدرضا همتی، علی غیور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی‌زاده، مهرشاد منصوری، آرین خالقی، محمدپویا پروهان، حسن جودکی، محمدکشاورز، دانیال میرحسینی، شایان سوسنی، صالح حسه‌زاده، محمدابراهیم خانلری و فرشاد نوروز پور در این مسابقات شرکت کرد.

نخستین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا از ۲۴ شهریورماه به میزبانی اردن آغاز و با معرفی تیم‌های اول تا سوم به کار خود پایان داد.