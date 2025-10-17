عملیات اورژانس در مرز باشماق برای نجات جان شهروند ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان صبح جمعه به خبرنگاران رسانه کردستان اعلام کرد: شامگاه پنجشنبه صدای آژیر آمبولانس در جاده منتهی به مرز زمینی باشماق پیچید و در پی وقوع حادثه برای یک شهروند ایرانی در کشور همسایه (شهر سلیمانیه عراق)، درخواست فوری برای انتقال وی به داخل کشور صورت گرفت. به همین منظور، هماهنگی‌های سریع با طرف عراقی انجام شد.

بابک هدایی افزود: این شهروند که بر اثر سقوط از ارتفاع دچار تروماهای متعدد و کاهش سطح هوشیاری شده بود، پس از رسیدن به مرز و تحویل از آمبولانس عراقی، در یک عملیات شبانه و اضطراب‌آور توسط تیم اورژانس ۱۱۵ کردستان دریافت و بلافاصله اقدامات درمانی آغاز شد.

وی افزود: با گذشت زمان و در حالی که عقربه‌های ساعت در حال حرکت سریع بودند، تیم اورژانس با دقت و سرعت بالا، اقدامات اولیه درمانی را به انجام رسانده و فرد مصدوم را به بیمارستان بوعلی مریوان برای ادامه درمان تخصصی منتقل کردند.

هدائی در پایان افزود: این مأموریت نشان‌دهنده همکاری انسان‌دوستانه و تلاش بی‌وقفه اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان است که همواره در راستای نجات جان انسان‌ها فعالیت می‌کند.