فرمانده سپاه قوچان: دفاع مقدس شاخصی برای شناخت خدا و مسیر حق است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قوچان در مصلای قبای شهرستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: یکی از تکالیف ما تعظیم شعائر الله است و دفاع مقدس از جمله این شعائر است که باعث می‌شود به شناخت و معرفت بیشتر نسبت به خداوند تبارک و تعالی برسیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم افزود: خداوند وعده داده اگر دین او را یاری کنید قطعاً شما را یاری می‌کند و این وعده در جنگ تحمیلی و حتی در دفاع مقدس ۱۲ روز نیز تجلی یافت زمانی که مردم برای دفاع از دین و آرمان‌های انقلاب به میدان آمدند و خداوند نیز آنان را یاری کرد.

وی دوران دفاع مقدس را دوران نورانی و طلایی خواند و تصریح کرد: دفاع مقدس یک شاخص و قطب‌نماست، ما نیز با تمسک به ارزش‌های دفاع مقدس مانند ایثار، وحدت و از خودگذشتگی، مسیر حق را گم نخواهیم کرد.

نظری با بیان اینکه شهدا و رزمندگان به ما نیاز ندارند بلکه ما نیازمند آنان هستیم خطاب به مسئولان قوچان گفت: متأسفانه برخی در این شهرستان به وظیفه خود در قبال شهدا و خانواده‌های آنان به درستی عمل نمی‌کنند و این جای تأسف دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان ادامه داد: بر اساس نقل قولی برای هر صندلی در این نظام ۷۰ شهید خونشان را داده‌اند و مسئولانی که بر صندلی‌های مسئولیت تکیه زده‌اند باید بدانند استواری این صندلی‌ها مرهون خون پاک شهداست و یکی از کوچک‌ترین وظایف ما تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان در مناسبت‌هایی مانند هفته دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: امید می‌رود کسانی که خواب بودند با این تلنگر بیدار شوند و آن کسانی که خودشان را به خواب زده‌اند شیوه دیگری برای بیدار شدن برای آن‌ها هست.