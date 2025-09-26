علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد در تمامی محورهای ارتباطی استان از جمله محورهای هراز و کندوان به صورت دوطرفه و با وضعیت عادی جریان دارد و هیچ مداخله خاصی در تردد مشاهده نمیشود.
وی افزود: تنها محور فرعی دوآب – بلده به دلیل شرایط جوی و ایمنی تا اطلاع بعدی مسدود است و رانندگان از تردد در این مسیر خودداری کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مداخله جوی خاصی در استان وجود ندارد و شرایط جوی برای تردد مناسب است.
به گزارش مهر، محدودیتهای ترافیکی در راههای استان مازندران از ظهر روز چهارشنبه آغاز شده بود و جاده چالوس از بعدازظهر جمعه در صورت افزایش بار ترافیکی، به صورت یکطرفه خواهد شد تا تردد ایمنتر و روانتر انجام گیرد.
