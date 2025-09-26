  1. استانها
  2. مازندران
۴ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۲

راهداری مازندران: تردد روان در راه‌ها؛ جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

راهداری مازندران: تردد روان در راه‌ها؛ جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تردد در تمامی محورهای ارتباطی استان از جمله کندوان و هراز را عادی و روان اعلام کرد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد در تمامی محورهای ارتباطی استان از جمله محورهای هراز و کندوان به صورت دوطرفه و با وضعیت عادی جریان دارد و هیچ مداخله خاصی در تردد مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: تنها محور فرعی دوآببلده به دلیل شرایط جوی و ایمنی تا اطلاع بعدی مسدود است و رانندگان از تردد در این مسیر خودداری کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مداخله جوی خاصی در استان وجود ندارد و شرایط جوی برای تردد مناسب است.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی در راه‌های استان مازندران از ظهر روز چهارشنبه آغاز شده بود و جاده چالوس از بعدازظهر جمعه در صورت افزایش بار ترافیکی، به صورت یکطرفه خواهد شد تا تردد ایمن‌تر و روان‌تر انجام گیرد.

کد خبر 6602041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها