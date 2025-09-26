خانمحمدیان:۹۰ درصد اقدامات منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردم است

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حیاتی جنگل‌ها و منابع طبیعی به عنوان نعمتی خدادادی، بر ضرورت مشارکت فعال مردم در حفاظت و توسعه این ثروت‌های ملی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت و توسعه جنگل‌ها بدون مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست، خواستار همکاری همه‌جانبه مردم با این اداره کل شد.

خانمحمدیان اظهار داشت: منابع طبیعی استان ایلام، بخش عظیمی از هویت و ثروت استان را تشکیل می‌دهد و وظیفه ما تنها حفاظت از آن نیست، بلکه باید در توسعه و احیای آن نیز جدیت به خرج دهیم.

وی با اشاره به پروژه‌های آبخیزداری و دیگر اقدامات منابع طبیعی، عنوان کرد که اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها نیازمند مشارکت مستقیم مردم است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اقدامات در حوزه منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردم است، افزود: قانونگذار نیز با در نظر گرفتن نقش مردم، سازوکارهایی برای مشارکت دوستداران طبیعت، کشاورزان و فعالان محیط زیست در حفاظت و توسعه منابع طبیعی دیده است.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام به اجرای ۳۲ پروژه مشارکتی بند خاکی در شهرستان آبدانان اشاره کرد و گفت: برخی از این پروژه‌ها به ثبت ملی رسیده‌اند. سامانه‌ای در سازمان منابع طبیعی کشور وجود دارد که اطلاعات پروژه‌های مشارکتی مردمی در آن ثبت می‌شود و این سازمان نیز با ورود فنی و مشاوره‌ای، تجربیات کل کشور را به کار می‌گیرد.

افزایش اقدامات داوطلبانه در حوزه منابع طبیعی استان ایلام

وی اشاره به یکی از پروژه‌های آبخیزداری، حجم ذخیره آب در بندهای خاکی را نزدیک به ۲.۲ میلیون متر مکعب عنوان کرد که می‌تواند ۱۰ هکتار فضای مناسب برای جنگل‌کاری در مرحله اولیه فراهم کند. این اقدامات نقش مؤثری در کنترل فرسایش خاکی و حفظ منابع زیست‌محیطی و حیات وحش منطقه خواهد داشت.

خانمحمدیان همچنین از اقداماتی داوطلبانه در حوزه منابع طبیعی تقدیر کرد و گفت: یکی از فرهنگیان بازنشسته در روستاهای استان حدود ۷۰ هکتار بذرکاری انجام داده و سازه‌های خشکه چین متعددی را احداث کرده است.

وی همچنین با فعالیت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی خود در رسانه‌ها و فضای مجازی، نقش بسزایی در آموزش نسل آینده و مردم محلی ایفا می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام با تأکید بر اینکه ایلام نگین زاگرس یا عروس زاگرس خوانده می‌شود، گفت: اولین قدم ما در منابع طبیعی، حفاظت است و قدم دوم، احیای جنگل‌ها از طریق مشارکت مردمی، اجرای عملیات آبخیزداری، احداث سازه‌های خشکه چین، سنگ‌ملاتی و گابیونی است.

وی ادامه داد: این اقدامات به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک کمک کرده و در نهایت به ایجاد استانی سرسبز و پایدار برای نسل‌های آینده منجر خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: طبیعت سبز، پس‌انداز سبز ما و نسل آینده است و حفظ آن، تضمین‌کننده حیات اجتماعی و اقتصادی ما خواهد بود.