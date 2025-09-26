به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی در خطبه های نماز جمعه ضمن پرداختن به مسائل منطقهای و بین المللی بر موضع قاطع ایران در قبال برنامه هستهای صلح امیز تاکید کرد.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکرات هستهای، اظهار داشت: رهبر انقلاب به وضوح اعلام کردهاند که مذاکرهای که حقوق مسلم هستهای ایران را نادیده بگیرد، پذیرفته نیست و ایران تا قوی شدن کامل در زمینههای صلحآمیز هستهای عقبنشینی نخواهد کرد.
وی تجربه برجام را خسارت محض خواند و بر عدم تکرار تاریخ تلخ گذشته تأکید کرد.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، نهم مهرماه را روز همبستگی با کودکان فلسطینی دانست که سالروز شهادت محمد الدُرِّه، نوجوان ۱۲ ساله فلسطینی است.
وی با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان و مردم بیدفاع فلسطین، آن را "کودککشی و سفاکی بیسابقه" توصیف کرد.
امام جمعه کرج از نقش آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در پشتیبانی از این رژیم انتقاد کرده و گفت که بدون این حمایتها، رژیم صهیونیستی قادر به ادامه جنایات خود نبود.
وی در ادامه به افرادی که شعار «مرگ بر آمریکا» را زیر سوال میبرند، واکنش نشان داد و تأکید کرد: استقلال و آزادی ایران از ابتدا بر مبنای قطع وابستگی به آمریکا و قدرتهای استکباری بوده است و شعار «مرگ بر آمریکا» بخشی جداییناپذیر از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
امام جمعه کرج از نقش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور در انجام عملیاتهای مهم و پیچیده که موجب شکست هیمنه دشمنان شده است، تقدیر ویژه به عمل آورد و این عملیاتها را عامل افزایش بازدارندگی و قدرت کشور دانست.
آیتالله حسینی همدانی به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، رهبر فقید حزبالله لبنان، اشاره کرد و او را پرچمدار بزرگ مقاومت در جهان اسلام دانست.
