به گزارش خبرنگار مهر، همایش «مقام مجنون» پیش از ظهر سه شنبه به همت بنیاد دعبل خزاعی کرمان و با حضور امام جمعه و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان، در محل دفتر امام جمعه کرمان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان در این همایش با اشاره به جایگاه والای خدمت در دستگاه امام حسین (ع) گفت: هر اشکی که برای سیدالشهدا (ع) ریخته می شود ارزش عظیمی دارد و حتی کوچکترین خدمت به اهل‌بیت (ع) با پاداش‌های بزرگ همراه است.

حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، با ذکر خاطره‌ای از مرحوم شیخ بختیاری افزود: اگر فردی تنها به صرف نوشیدن چای در مجالس اهل‌بیت (ع) حضور یافت مشمول پاداش الهی می‌شود و مداحان و ذاکرانی که عمر خود را در این مسیر صرف کرده‌اند، بی‌شک از جایگاهی والا برخوردار خواهند بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان نیز در این همایش با تقدیر از پیرغلامان و فعالان هیئات گفت: ماندگاری در خدمت به سیدالشهدا (ع) و تبدیل شدن به «پیرغلام» ارزش بزرگی است و تکریم این افراد وظیفه همه ما می باشد.

حجت الاسلام سعید شهابی، افزود: هیئتی که تنها به مدح بسنده کند، از ظرفیت واقعی خود فاصله گرفته است؛ چراکه همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند، اسلام با محرم و صفر زنده نگه داشته می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر در هیئت از مقاومت و جبهه مقاومت سخن گفته نشود، جای تأسف است و باید تلاش کنیم تا هیئات ما سنگری برای حفظ اسلام و مقابله با جبهه باطل باشند.

گفتنی است در این مراسم از پیرغلامان، مداحان و شعرای اهل‌بیت (ع) شهر کرمان تجلیل به عمل آمد.