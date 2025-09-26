به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شعبانی، همدان، در خطبههای نماز جمعه این هفته همدان با اشاره به برگزاری جلسهای با حضور استاندار و مطالبهگران، اینگونه تعامل مستقیم مردم و مسئولان را نمونهای عینی از «مردمسالاری دینی» خواند.
مردمسالاری در عمل
وی با بیان اینکه این جلسه ساعتی طولانی به درازا کشید، اظهار داشت: مردم ما مطالبهگر، بدون لکنت و به صورت صریح انتقاد میکردند. من میدیدم که برخی از عزیزان در حوزههایی مانند مسکن، مشکلات خود را مطرح میکردند و حتی به استاندار دستور میدادند که چه کاری را انجام دهد یا انجام ندهد.
امام جمعه همدان این صحنه را تجلی آرمان انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این همان مردمسالاری است که شهروند میتواند صریح نظر دهد و مسئول با صبر و حوصله پاسخگو باشد. ما انقلاب کردیم تا مردم ارباب باشند و بدون لکنت حرف بزنند.
جلسهای لذتبخش و آموزنده
آیت الله شعبانی این جلسه را «لذتبخش» توصیف کرد و گفت: برای شخص بنده بسیار لذتبخش بود که ببینم مردم با صراحت کامل انتقاد میکنند، البته نقاط مثبت را هم میگویند. به نظرم این نوع جلسات گفتوگوی سریع و بیپرده بین مردم و مسئولین باید شکل بگیرد.
وی از ستاد امر به معروف که این جلسه را تشکیل داد و همچنین از استاندار و مسئولانی که با حوصله به صحبتهای مردم گوش دادند، تشکر کرد.
در بخش دیگری از خطبهها، امام جمعه همدان با تبریک هفته دفاع مقدس به ایثارگران و خانوادههای شهدا، یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر را گرامی داشت.
