مرتضی ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پالایشگاه ضمائم زایمانی گفت: پالایشگاه خوشبختانه مراحل پایانی خود را طی میکند و پیشبینی ما این است که در آبانماه به مرحله بهرهبرداری برسد. در این پالایشگاه قرار است ضمائم زایمانی فرآوری شوند.
وی افزود: به جز خون بندناف که اکنون جمعآوری میشود، پردههای جنینی، بافت جفت، مایع جنینی و خود بافت بند ناف نیز فرآوری خواهد شد.
وی افزود: پیشبینی ما این است که در فاز اول پنج محصول را در پالایشگاه فرآوری کرده و پس از افتتاح وارد بازار کنیم. این ۵ محصول شامل سرم خون بند ناف، عصاره جفت، پرده جنینی یا زخمپوش مشتق از پرده آمنیوتیک، سلول مشتق از بافت بندناف و خود بافت بندناف خواهد بود.
به گزارش مهر، طی سالهای اخیر بارها افتتاح پالایشگاه ضمائم زایمانی توسط پژوهشگاه رویان و شرکت فناوری بنیاختههای رویان مطرح شده است. آخرینبار آبان ماه سال پیش مدیرعامل شرکت فناوری بن یاختههای رویان در نشست خبری عنوان کرده بود که تا پایان سال ۱۴۰۳ این پالایشگاه در پارک فناوری پردیس راهاندازی میشود؛ با این حال این پالایشگاه تاکنون افتتاح نشده است. این بار مجدد وعده راهاندازی این پالایشگاه تا آبان ماه سال جاری مطرح شده است.
